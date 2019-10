După Ucrainagate, în SUA este așteptat și un Romaniagate, de vreme ce Fox News vorbea încă din primăvara acestui an de legăturile fiului fostului vicepreședinte Biden cu omul de afaceri român Gabriel Popoviciu.

Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte american Joseph Biden, ar fi colaborat la un moment dat cu omul de afaceri român Gabriel Popoviciu, care a fost condamnat pentru fapte de corupție, relata postul Fox News în mai 2019, relatează Mediafax.

„Pe lângă activitatea la compania de energie Burisma din Ucraina, Hunter Biden a consiliat un om de afaceri român cu legături cu Statele Unite, Gabriel Popoviciu, ale cărui tranzacții imobiliare au fost vizate de investigații, potrivit unor persoane familiare cu situația”, relatau jurnaliștii americani în urmă cu cinci luni.

Rudolph Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, a vorbit ieri despre posibile dezvăluiri cu privire la afacerile familiei lui Joseph Biden în România.

„Hunter Biden spune: «Nu am făcut nimic rău». Stop, stop, nicio investigație. Nimic. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să înceteze când președintele Donald Trump a spus că nu a făcut nimic rău. Presa nu relatează aceste lucruri. Dar eu am toate informațiile. Sunt numeroase lucruri care vor apărea. Nu am trecut încă la România. Să vedeți când vom ajunge la România (…)”, a subliniat Giuliani, numindu-l „escroc” pe Hunter Biden, ale cărui afaceri în Ucraina, China și alte țări au devenit o țintă pentru republicani și Trump.

Pe de altă parte, și G4media, altfel un portal de știri extrem de laudativ la adresa americanilor, a săpat în direcția legăturilor lui Puiu Popoviciu cu Hunter Biden, dezvăluind că acesta s-a angajat în afaceri imobiliare la București și că ar fi încercat să facă lobby în favoarea lui Popoviciu înainte de condamnarea acestuia în 2017.

Nu e clar în ce au constat acțiunile de la București, mai spune site-ul de știri, dar omul de afaceri Puiu Popoviciu ar fi contat pe fiul lui Biden în acțiunile de lobby extern atât înainte, cât și după fuga din țară.

A doua zi după condamnarea sa, Popoviciu și alti oameni de afaceri români cu probleme în justiție ar fi încercat să convingă congresmeni și oameni foarte influenți din establishment-ul american că sunt victimele unor abuzuri, mai spune portalul, iar una dintre persoanele influente cu care Popoviciu a legat o relație de prietenie este Robert Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte american Joe Biden, prin care ar fi încercat să-și susțină cauza inclusiv în Congresul american.

Avocatul președintelui Trump, Rudy Giuliani, declara la sfârșitul lunii mai 2019 despre colaborarea lui Hunter Biden cu Gabriel Popoviciu că este „un caz care cere să fie investigat. Dacă nu va fi investigat, nu avem un sistem de justiţie egal în această ţară (Statele Unite – n.r.)”.

Iată că ițele implicării americane în România în afaceri dubioase începe să fie dezvăluit, iar de această dată orice investigație va avea implicații internaționale.

