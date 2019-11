Declarația lui Ludovic Orban făcută în timpul congresului PPE de la Zagreb și difuzată cu imagini cu tot pe internet poate întoarce România pe dos. Treaz sau afumat, L. Orban este filmat cum se laudă că a dărîmat guvernul Dăncilă pentru a desemna un comisar european care să schimbe raportul între populari și socialiști.

Iată traducerea afirmațiilor făcute la Zagreb de caricatural nostru premier:

”Președintele Iohannis e implicat, si vreau să vă asigur că Klaus Iohannis va fi încă 5 ani președinte și PPE va avea încă 5 ani un președinte în România, un partener puternic și un lider care va sprijini PPE si proiectele sale…..

Cetățenii europeni au votat pentru popularii europeni și au oferit o victorie în alegeri pentru PPE la nivel european. Am obținut majoritatea în Parlamentul European. Socialiștii au sperat că vor pune președintele Comisiei chiar dacă nu au câștigat alegerile, însă, în cele din urmă, PPE a reușit să își impună președintele. Totuși, când am numărat comisarii, am descoperit o situație injustă. PPE nu avea majoritate în Comisia Europeană. Socialiștii aveau 10 comisari și popularii europeni aveau 9 comisari. Am decis în România să nu acceptăm această situație injustă, pentru că cetățenii au vrut să ofere majoritatea popularilor europeni. Așadar, am schimbat guvernul socialist cu unul popular european și am numit un comisar PPE din partea României, pe Adina Vălean. Este contributia noastră modestă”.

Pentru cine nu crede, înregistrarea originală se află mai jos (VIDEO).

Președintele Klaus Iohannis și președintele PNL Ludovic Orban au hotărît să dărîme guvernul PSD/ALDE pentru a obține o majoritate de un comisar pentru populari față de socialiști. Dacă Viorica Dăncilă izbutea să desemneze un comisar european, scorul era 10-9 pentru socialiști. Dacă Ludovic Orban și Klaus Iohannis au desemnat-o pe Adina Vălean, raportul a devenit 10-9 în favoarea PPE.

Cine a mai jucat în acest scenario politic? Doar ai noștri? Sau nume grele de la Bruxelles au participat la lucrătura politică de la București?

Nu statul de drept care era oricum în mîinile lui Klaus Iohannis și nici corupția nu au fost urgențele politicii românești, ci debarcarea guvernului Dăncilă pentru ca un nou ”guvern al meu” să numească un comisar din tabăra popularilor și să inverseze raportul cu socialiștii.

Are o legătură planul PPE de a avea 10 comisari cu moțiunea de cenzură? Și cum a fost obținut de cei doi votul care a dus la căderea guvernului Dăncilă? Cine a mai pus umărul? Cu alte cuvinte, ce servicii secrete și ce procurori din DNA sau din Parchetul General au racolat parlamentari?

Fără nici o îndoială ne aflăm în fața unei probe, a unei mărturisiri șocante făcută de premierul României într-un congres european. Autodenunțul lui Orban poate fi subiect de dezbătut și în Parlamentul European. Un guvern român a fost dat jos pentru un interes politic extern. Este prima mare gravitate! Forțe politice externe, împreună cu președintele Iohannis (a mărturisit singur că dărîmarea guvernului Dăncilă a fost principalul succes al mandatului său) și cu președintele PNL, susținut de partidul său și de încă niște grupări și partidulețe, au răsturnat un guvern legitim. Operațiunea miroase a trădare de țară și arată ca o încălcare gravă a Constituției României.

Nu mă aștept ca procurorul general sau ca procurori din DNA să deschidă o anchetă. Nu avem un stat atît de drept și cu mecanisme judiciare independente încît un procuror de serviciu să se autosesizeze și să ducă ancheta pînă la un rechizitoriu. Mă așteptam însă ca presa română să afle de această dezvăluire făcută prostește de Ludovic Orban în fața unui congres internațional și să informeze populația. Și partidele, și presa, și echipa Vioricăi Dăncilă au trecut peste mărturisirile premierului, limitîndu-se la a-și bate joc doar de engleza marinărească a liberalului.

Nu știu cine și cum va cerceta autodenunțul lăudăros al premierului României. Și nici cine și cum va cerceta legătura între oribilul MCV la adresa țării noastre, redactat ca un argument devastator pentru guvernul Dăncilă. Ba sunt gata să mă întreb dacă nu cumva presiunea pentru condmnarea lui Liviu Dragnea și revolta multinaționalelor în fața proiectelor de lege incomode și păguboase ale acestuia și ale lui Darius Vâlcov nu fac parte din același efort de eliminare a socialiștilor români din toate instituțiile și pîrghiile de putere din țara noastră.

Iohannis și Orban au dărîmat guvernul Dăncilă pentru interese străine. Mici, mari, economice, politice sau personale, nu știu. Nu este treaba mea să stabilesc așa ceva!

Sursă: Cotideanul.ro