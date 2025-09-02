Primăria și Consiliul Local Suciu de Sus, Asociația Teleleu din Maramureș, alăturide parteneri, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” – orchestră și corp de balet, garanția unui spectacol de clasă, Centrul de Informare Turistică Târgu Lăpuș – pun în valoare tradițiile și frumusețile zonei, Vizit Maramureș – promovează turismul autentic și cultura locală, Varadinum Foto Club Oradea ne invită la ediția a V-a a Jocului la Șură.

Locația evenimentului care va avea loc duminică, 7 septembrie, începând cu ora 14.00, este asigurată de Parohia Greco-Catolică Suciu de Sus, prin preotul paroh Pop Aurel.

Deschiderea evenimentului se va face în prezența preotului paroh Eugen Burzo, aducând binecuvântarea și însemnătatea spirituală pentru întreaga comunitate.

Vor urca pe scenă Ana Ilca Mureșan – interpretă iubită a folclorului ardelean, cu glas curat și doină care intră direct la inimă, Deți Iuga – artist de suflet, mereu cu zâmbet și cântec, cunoscut pentru energia și dragostea lui pentru tradiții. De asemenea, îi vor încânta pe cei prezenți Mariana Cușner, Cornel Cupșa, Onișor Pop, Simona Neag, Mărioara Pop, Florin Gherman.

Evenimentul va fi prezentat de Livia Neag-Nistea, cu glume și cuvinte la locul lor, de te ține atent și între două strigături.

De asemenea, se vor afla în mijlocul comunității Ansamblul Țibleșul, Ansamblul Doina Lăpușului, Grupul Glanetașul, Horitoarele de la Lăpuș.

Regula de intrare: port popular – minim un element tradițional (o ie, un clop, un brâu).