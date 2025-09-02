În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Postului de Poliție Comunal Satulung au identificat un bărbat, bănuit de comiterea infracțiunii de furt.

În fapt, la data de 26 august a.c., polițiștii au fost sesizați de o femeie de 52 de ani cu privire la faptul că în urmă cu câteva zile, persoane necunoscute ar fi sustras de pe terasa unei societăți comerciale 15 saci cu peturi din plastic, în valoare de 900 lei.

De îndată, polițiștii au demarat activități specifice în vederea identificării persoanei bănuite de comiterea faptei, recuperării prejudiciului și dispunerii măsurilor legale.

În urma activităților investigativ-operative efectuate de polițiștii Postului de Poliție Comunal Satulung, cu sprijinul polițiștilor Postului de Poliție Comunal Ileanda, județul Salaj, a fost identificat un bărbat de 37 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de furt.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de furt, în vederea recuperării prejudiciului și dispunerii măsurilor legale.