La data de 1 septembrie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii din Șomcuta Mare au intervenit pe raza localității Berchezoaia pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victimă.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că un minor de 14 ani conducea un vehicul tip cross, iar când a ajuns la o intersecție de drumuri, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 30 de ani.

În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a minorului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambele persoane au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Verificările efectuate de polițiști au relevat, totodată, că minorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, precum și faptul că vehiculul condus nu era înmatriculat în circulație.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.