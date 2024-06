Miercuri, 26 iunie, Reuniunea mariană din Eparhia de Maramureș organizează pelerinaj la Mănăstirea greco-catolică Băsești. Sfânta liturghie va începe la ora 10.00 și se va încheia cu binecuvântarea euharistică.

Alături de credincioşi se va afla părintele Gabriel Beșkid care aniversează în acest an 10 ani de slujire in via Domnului la Băsești, precum și alți invitați.