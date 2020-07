Ploile căzute în Maramureș în ultima perioadă au afectat foarte multe localități. O parte dintre localnicii din orașul Săliștea de Sus și-au pierdut agoniseala de o viață pentru că apele le-au intrat în curți și în case, drumurile au fost inundate, terenurile agricole au fost distruse. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a făcut o vizită în Săliștea de Sus, la invitația primarului Ștefan Iuga, pentru a vedea cât de gravă este situația cu care se confruntă atât administrația locală, cât și cetățenii orașului.

1 din 5 - +

”Am fost în Săliștea de Sus cu doar câteva săptămâni în urmă și am admirat buna colaborare între primarul Ștefan Iuga, viceprimarul Gheorghe Vlad și Consiliul Local. Am găsit aici o mulțime de proiecte aflate în derulare, unul mai ambițios decât altul, dar și proiecte frumoase, finalizate în acest mandat. Și mi-au fost prezentate, în vizita anterioară, lucrările care s-au făcut pentru reabilitarea drumurilor și m-am bucurat că cetățenii de aici au condiții cu adevărat decente de trai. De această dată, însă, vizita nu a fost una de plăcere, ci una de lucru, pentru că am văzut oameni extrem de afectați de inundații și drumuri care au fost recent reabilitate, iar astăzi sunt aproape distruse”, a precizat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

1 din 6 - +

Primarul Ștefan Iuga a declarat că apele au afectat patru podețe și traversări pietonale, 1,5 km de drumuri comunale, 7,63 kilometri de străzi, 1,5 km de drumuri forestiere și agricole, 5 hectare de teren arabil, 200 de sere și solarii, 30 de hectare de pășuni și fânețe, 0,7 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare. ”Comitetul local pentru situații de urgență a întocmit un raport operativ către Sistemul de Gospodărire a Apelor și către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești al județului Maramureș, în care am prezentat toate pagubele produse de inundații în comunitatea noastră. Am cerut și sprijinul Consiliului Județean Maramureș și al președintelui Gabriel Zetea, pe care l-am rugat să intervină la Guvernul României pentru a putea fi despăgubiți. Ni s-a promis că se va găsi o modalitate de a fi ajutați și sperăm ca acest lucru să se întâmple cât mai curând, pentru că situația este dezastruoasă”, a declarat primarul orașului Săliștea de Sus, Ștefan Iuga.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a dat asigurări că va face toate demersurile necesare pe lângă Guvern pentru a ajutat atât comunitatea din Săliștea de Sus, cât și celelalte localități din Maramureș care au fost afectate de potopul care s-a abătut asupra județului în ultima perioadă.