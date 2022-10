Iubim fotbalul! Este sportul preferat al celor mai multi oameni de pe intreaga planeta, asa ca nu ar trebui sa ne surprinda faptul ca acest sport este mereu in lumina reflectoarelor. Merita toata aprecierea noastra, deoarece adesea este atat de spectaculos incat ne lasa fara cuvinte.

Sa ne gandim doar la numeroasele intoarceri de scor care au avut loc de-a lungul timpului? Au fost, practic, atat de surprinzatoare incat i-a prins in offside pe cei mai multi pariori, mai ales de cei care si-au deschis un cont nou la casele de pariuri si au beneficiat de un bonus la inregistrare.

Ne bucura pe toti momentul cand primim un bonus de la casa de pariuri la care jucam. Bucuria e la fel de mare precum atunci cand echipa noastra favorita castiga, chiar daca a fost condusa.

Despre cele mai surprinzatoare intoarceri de scor care au avut loc de-a lungul timpului ne propunem sa vorbim si noi in acest articol. Iata care au fost:

Liverpool vs AC Milan in finala UEFA Champions League din 2005

Pentru cormorani, finala Champions League din 2005 va ramane mereu in istorie. La pauza, echipa lor preferata era condusa deja cu scorul de 3 – 0 iar visul de a obtine marele trofeu parea deja imposibil. Dar jucatorii lui Liverpool nu au renuntat la visul lor, asa ca s-au intors foarte motivati pe teren si au reusit sa obtina egalarea.

Liverpool nu numai ca a reusit sa egaleze, ci totodata a trimis meciul in prelungiri, obtinand marele trofeu la penalty. Este cel mai bun exemplu conform caruia nu ar trebui sa renuntam niciodata la visele noastre!

Liverpool vs Barcelona in UEFA Champions League editia 2019

Tot pe Liverpool o avem in prim plan in alta intoarcere de scor istorica. Dupa ce Barcelona invingea pe Camp Nou cu 3 – 0, in urma unui meci nu foarte grozav, Liverpool parea lipsita de sanse in retur. Totusi, sa nu uitam ca acasa Liverpool este o foarte mare forta! Asa ca au inceput bine meciul retur, iar la pauza aveau deja 1 – 0.

In a doua repriza cormoranii au reusit sa mai marcheze 2 goluri, asa ca scorul la general era 3 – 3. Golul victoriei a fost marcat de Origi, urmand ca Liverpool sa obtina marele trofeu.

Barcelona vs PSG in UEFA Champions League editia 2017

La fel cum Liverpool a reusit sa intoarca scorul in fata Barcelonei, la fel au facut si spaniolii impotriva celor de la PSG. In tur, pierdeau cu 4 – 0 asa ca aveau o munca foarte grea de depus pentru a putea intoarce scorul. Dar fotbalistii mari nu renunta niciodata la lupta, asa ca in retur Barcelona a intrat pe teren mai motivata ca niciodata.

Suarez a marcat inca din minutul 3, iar totul parea posibil. Scorul primei reprize era 2 – 0 pentru Barcelona, asa ca la pauze jucatorii s-au motivat excelent. In minutul 50 marcau pentru 3 – 0, iar intoarcerea de scor era deja inevitabila.

Doar ca PSG a marcat si ea, ceea ce reprezenta o piedica serioasa in misiunea Barcelonei de a trece in etapa viitoare. Asta deoarece o obliga pe Barcelona sa marcheze inca 3 goluri, iar in minutul 87 scorul era 3 – 1, scor la care PSG era ca si calificata. Cu toate acestea, inca 3 goluri au marcat gazdele in doar 7 minute, ce a insemnat unul dintre cele mai nebune finaluri de meci din istoria fotbalului.

AS Monaco vs Real Madrid in UEFA Champions League editia din 2004

Denumirea de „galacticii” le-a fost oferita celor de la Real Madrid in 2004, deoarece pe atunci in primul 11 erau jucatori mari precum Zidane, Ronaldo, Raul, Roberto Carlos sau chiar Luis Figo. Cum sa pierzi cu o astfel de echipa?

Ei bine, Real Madrid pornea ca favorita indiferent de adversar, asa ca in sferturile Champions League din 2004 meciul cu AS Monaco parea foarte simplu. Drept urmare, in tur invingea cu un clar 4 – 2.

In retur, AS Monaco avea nevoie de 3 goluri pentru a intoarce scorul. Chiar daca au inceput timid, iar pana la pauza francezii au inscris doar un singur gol.

Au marcat rapid dupa pauza, iar in minutul 66 marcau si golul cu numarul 3, gol care le aducea victoria. O intoarcere de scor remarcabila, daca privim asupra lotului madrilenilor de atunci.

Acestea au fost cele mai impresionante intoarceri de scor din istoria fotbalului pentru noi. Care au fost pentru tine?