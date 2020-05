Având în vedere că ne apropiem de sesiune, perioada în care drepturile și obligațiile studenților sunt mai importante ca niciodată, vom afla mai multe informații despre acest subiect de la Andrei Buda, Secretar General al Ligii Studenților ”Pintea Viteazul” (LSPV), organizație care se ocupă de promovarea drepturilor și intereselor studenților din Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Vi s-au adus la cunoștință în facultate toate drepturile și responsabilitățile studenților la început de an?

Andrei: „Mi-e puțin dificil să răspund la această întrebare. Asta pentru că noi, prin Liga Studenților ”Pintea Viteazul” ne ocupăm de informarea studenților referitor la drepturile și responsabilităților acestora. E drept, unele cadre didactice prezintă sau sugerează studenților să se informeze cu privire la drepturi și responsabilități, însă tot noi ca organizație ce se ocupă de reprezentarea studenților la nivelul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, informăm studenții despre aceste aspecte, de altfel, foarte importante pentru activitatea lor.”

Mulți studenți nu știu care le sunt drepturile și obligațiile, care credeți că ar fi soluția pentru a primi și aceștia un mic ajutor?

Andrei: „Da, din păcate, există și studenți care nu prea își cunosc drepturile și obligațiile. Noi, ca LSPV încercăm să le oferim tot sprijinul necesar în această problemă. La început de an universitar, distribuim un ghid cu toate informațiile necesare bobocilor. Apoi, pe perioada sesiunilor, desfășurăm campanii de informare cu privire la drepturile și obligațiile studenților în sesiune și le oferim în permanență ajutor și răspunsurile la întrebări celor care au nevoie. În mod normal, orice student care are o problemă sau dorește să afle aspecte despre un anumite subiect ce ține de facultate, poate trece pe la sediul LSPV de la parterul Căminului 3 din strada Victoriei, dar acum, toate activitățile le desfășurăm online, inclusiv ajutorul pentru cei care au nevoie de informații sau se confruntă cu anumite probleme. Orice ne poate scrie pe pagina oficială de Facebook și în cel mai scurt timp, vom oferi un răspuns sau o soluție.”

Spuneați de campanii de informare. În ce constă o astfel de campanie de informare și în ce măsură credeți că sunt respectate drepturile studenților?

Andrei: „Încercăm la fiecare sesiune să venim cu ceva nou, să fim cât mai vizibili și cât mai mulți studenți să afle ce drepturi și obligații au. Cred că cea mai interesantă activitate din cadrul unei astfel de campanii, a fost când vreo 30 de membri ai LSPV, ne-am făcut tricouri cu drepturi și obligații. Le purtam prin campus, mergeam cu ele chiar la examene. A fost chiar interesant. Au fost profesori care ne-au cerut astfel de tricouri și au început și ei să le poarte. De asemenea, am împărțit stikere cu drepturi și obligații prin activități și multe altele. În aceeași măsură, am încercat să acoperim și mediul online, realizând mici secvențe video prin care studenții aflau despre drepturile lor. Nu în ultimul rând, suntem parteneri în campania realizată de ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), prin care se prezintă din nou aceste drepturile și obligațiile. Așadar, studenții au la dispoziție multe mijloace prin care să se informeze. Legat de respectarea lor, aș putea spune că sunt respectate în bună măsură. Este adevărat, există cazuri în cadre unii studenți de confruntă cu o încălcare a drepturilor, iar atunci intervenim, încercând să găsim o soluție.”

În ce măsură sunt afectate drepturile studenților în contextul pandemiei de SARS COV – 2?

Andrei: „E un context special care a produs suficiente modificări în activitatea academică. Bineînțeles, aceste modificări au de a face și cu drepturile studenților. După cum deja știți, activitatea didactică este realizată online, ceea ce reprezintă o problemă pentru cei care nu dețin mijloacele necesare pentru a lua parte la procesul de învățare, însă se încearcă o soluționare. De exemplu, univesitatea a acordat laptopuri gratuite pentru cei care nu au avut. Mai multe ONG-uri s-au mobilizat, oferind o șansă celor aflați în nevoie. Concluzionând, sper ca atât studenții, cât și cadrele didactice și ceilalți actori îi procesului academic, să fie conștienți de contextul în care trăim și să acționeze ca atare. Iar dacă unii studenți vor întâmpina probleme, îi rugăm să ne contacteze și îi vom ajuta cu tot ce putem.”

Există cadre didactice care încalcă drepturile studenților și ce se poate face în această situație?

Andrei: „De-a lungul timpului, au fost și situații în care studenții au reclamat anumite fapte ale cadrelor didactice pentru nerespectarea drepturilor. Poate cea mai frecventă încălcare are de-a face cu „dreptul de a primi notele examenelor în 3 zile”. Da, există și situații mai speciale, dar toate sunt tratate la fel, soluționând problema și ajutând studentul cu ce are nevoie. De cele mai multe ori, aceste probleme sunt rezolvate pe cale amiabilă, prin dialog între cadrul didactic respectiv și student. Aici vreau să fiu bine înțeles. Noi reprezentăm studenții și ne luptăm pentru drepturile și interesele lor, dar asta nu înseamnă că nu tratăm situațiile cu obiectivitate și că nu luăm în discuție și punctul de vedere al cadrului didactic implicat. Majoritatea se rezolvă ușor, asta pentru că interesul actorilor implicați e același: dezvoltarea și progresul.

Personal, ați avut de-a face cu încălcări ale drepturilor studenților?

Andrei: „Au fost situații în care drepturile mele și a colegilor nu au fost respectate. Dar niciuna nu a fost prea gravă. Nici noi nu am primit de fiecare dată, notele în 3 zile sau nu ni s-au pus la dispoziție fișele disciplinelor, până când nu le-am solicitat. Îmi aduc aminte că în anul I sau II de la licență, chiar am făcut o sesizare către Liga Studenților ”Pintea Viteazul”. Dar cum spuneam, nu am avut de-a face cu situații grave de încălcare. Îmi aduc aminte și de un caz în care nu am respectat o obligație. În anul II, era să nu pot participa la un examen, deoarece nu aveam carnetul de student la mine?”

De ce ați ales să faceți reprezentare studențească în LSPV?

Andrei: „E o întrebare foarte bună. Mulțumesc! De la primul contact cu Facultatea de Litere, la care am fost student, am aflat de LSPV. Nu m-am înscris chiar de la început, eram reticent, credeam că nu sunt capabil să fac ceea ce trebuie și eram destul de emotiv. Apoi, văzând ce activități interesante se fac în LSPV, am văzut-o ca o oportunitate prin care să mă pot dezvolta și totodată, să-i ajut și pe ceilalți. În orice caz, înscrierea mea în această organizație a fost una dintre cele mai inspirate decizii luate de mine. LSPV a reprezentat, reprezintă și va reprezenta o familie, o familie care luptă pentru interesele studenților, care face zeci de activități și proiecte și în care „Orice e Posibil”. E o onoare că fac parte din această organizație.”

Care e cea mai importantă activitate care ține de drepturile și obligațiile studenților la care ați luat parte?

Andrei: „În mai bine de 3 ani, am fost prezent la foarte multe activități de reprezentare studențească. Am participat și la cel mai mare eveniment studențesc din țară, FOSR (Forumul Organizațiilor Studențești din România), chiar la 2 ediții, dintre care la una, am avut ocazia să fiu coordonator deoarece evenimentul a fost organizat de către LSPV în anul 2018. Cu toate astea, mi-e puțin greu să fac o departajare între activități. Toate sunt necesare într-o oarecare măsură. Pot să spun că cel mai important pentru mine e atunci când vine un student cu o problemă și îl pot ajuta, fie cu un răspuns, fie cu o soluție. E un sentiment tare fain, onorabil, deoarece prin asta simt că este realizat principalul scop al LSPV. De asemenea, a fost un eveniment important și participarea la Gala Voluntarilor și Sportivilor Maramureșeni, unde în 2019, am câștigat Titlul de ONG-ul anului în Maramureș. La finalul evenimentului, am fost felicitat de toți alumnii din organizație și m-am simțit tare bine. A fost un moment frumos, mai ales după, când ne-am adunat în sediul nostru și am cinstit evenimentul cum se cuvinte cu toți membrii care au făcut posibil să câștigăm titlu. Pe această cale, le mulțumesc din nou tuturor membrilor pentru implicare și tuturor studenților pentru că au încredere în LSPV!”

În final, dorești să transmiți ceva studenților care urmează să intre în sesiune?

Andrei: „Pentru mine, sesiunile au fost mereu plăcute, relaxante. Le doresc tuturor mult succes și cât mai multă inspirație la examene! De asemenea, trebuie să știe cu toții că se pot baza pe Liga Studenților ”Pintea Viteazul” atunci când au o problemă! De asemenea, vreau să-i încurajez pe toți studenții să se implice la cât mai multe activități, să-și dea interesul și să profite la maxim de studenție și de oportunitățile ei, că doar nu degeaba e cea mai faină perioadă din viață!”

Simina Nicoleta Husti – studentă la Jurnalism, anul I