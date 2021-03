Doru Alexandru Lazăr, economist și jurist de profesie, fost director al Oficiului și Registrului Maramureș, a preluat funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, înlocuindu-l pe președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, atunci când acesta lipsește. Un om amabil, educat și foarte muncitor, a fost propunerea ideală din partea Partidului Național Liberal pentru ocuparea acestei funcții.

EMaramureş: O scurtă prezentare despre dumneavoastră, vă rog!

Doru Alexandru Lazăr: Mă numesc Lazăr Doru Alexandru, am 43 de ani, sunt căsătorit. Am doi copii, o fetiță și un băiețel și ei sunt cei care-mi fac viața mult mai frumoasă. Sunt economist și jurist în același timp și am lucrat de-a lungul timpului la Finanțe, Registrul Comerțului și am avut un mandat de consilier județean. Astăzi, ocup funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, care mă onorează și mă responsabilizează în egală măsură.

Cum ați întâmpinat primele luni de mandat?

Au fost niște luni de foc, în care am intrat direct în problemele județului, luni în care am încercat să pornim cât mai multe proiecte, pentru județul Maramureș și pentru cetățenii acestui județ. În ritm alert, un ritm care a implicat să muncim și în zilele de odihnă. Programul nostru este până când terminăm treaba, indiferent de oră, dar este o activitate provocatoare și frumoasă în egală măsură.

Care sunt atribuțiile dumneavoastră în cadrul Consiliului Județean, în contextul în care îl înlocuiți pe președintele CJ, Ionel Bogdan, atunci când acesta lipsește?

În momentul în care domnul președinte, Ionel Bogdan, lipsește, îi preiau toate atribuțiile dânsului. Am în subcoordonare Direcția Tehnică și de Investiții din cadrul Consiliului Județean Maramureș și coordonez activitatea mai multor instituții din subordinea CJ Maramureș, cum este Biblioteca Județeană Petre Dulfu, Ansamblul Național Transilvania, Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, Serviciul Public Județean Salvamont, Revista Culturală ,,Nord-Literar” și de asemenea asigur și raporturile de cooperare și colaborare cu unele instituții finanțate de către Consiliul Județean Maramureș, cum este Școala Gimnazială Specială BM, Centrul Școlar de Educație Inclusivă Vișeul de Sus și Centrul Școlar de Educație Inclusivă Târgu Lăpuș.

Care sunt prioritățile maramureșenilor în acest moment și cum se vor transforma aceste priorități în proiecte de succes, în viitorul apropiat?

Maramureșenii își doresc, în primul rând, locuri de muncă mai bine plătite, o infrastructură mai bună și de la început am pornit spre acest drum, cu dorința de a satisface aceste doleanțe ale maramureșenilor, pentru ca ele să poată genera locuri de muncă mai bine plătite. Ne dorim ca maramureșenii să nu mai plece în alte județe sau alte țări, pentru că reprezintă resursa cea mai importantă a județului nostru. Pentru investiții avem nevoie de infrastructură și la acest aspect am început să lucrăm din prima zi. În momentul de față, avem mai multe proiecte pentru finanțare, la care am început să lucrăm. Aici discutăm de cele două drumuri expres Baia Mare-Satu Mare și Baia Mare-Jibou, unde se lucrează în momentul de față pentru pregătirea studiilor de fezabilitate. Mai sunt obiective de infrastructură, care încorporează drumuri județene, drumuri turistice, pe care ne dorim să le realizăm, pentru că fără infrastructură este foarte dificil să te dezvolți.

Cât de importantă este dezvoltarea orașului Baia Mare, în ansamblul dezvoltării județului Maramureș?

Până la urmă, acest oraș reprezintă capitala județului și centrul de dezvoltare. Pe lângă faptul că trebuie create noi oportunități pentru băimăreni, Baia Mare trebuie legată de coridoarele transporturilor naționale și europene, prin drumurile expres, amintite mai devreme, precum și finalizarea centurii ocolitoare a celor două municipii, Baia Mare și Sighet. Dacă vom reuși ca să pornim aceste proiecte importante, toate aceste lucruri se vor corela și în acel moment o să putem vedea o schimbare în bine, la nivelul orașului și la nivelul județului, pentru că trebuie să le tratăm la nivel global.

Sunteți la al doilea mandat de consilier județean, ați fost director al Oficiului Registrului Comerțului Maramureș și aveți dublă specializare în economie și științe juridice. Credeți că este un atu pentru viitorii pretendenți ai funcției dumneavoastră să dețină cunoștințe economice și juridice?

Orice funcție publică implică o mare responsabilitate, din postura funcției publice, demnitarul care ocupă o astfel de funcție trebuie să fie în primul rând de bună credință și orientat către cetățean. Competențele acestea determină cât va fi de eficient și o pregătire juridică sau economică ajută în contextul provocărilor generate de Legislația României.

Ce fel de calități trebuie să aibă un tânăr care urmărește să primească o funcție în administrația locală?

În primul rând, clasa politică trebuie să găsească înțelepciunea necesară pentru a identifica soluții, care să-i determine pe tineri să se implice în politică. Suntem într-o eră în care tehnologia digitală ne schimbă viața, transformă lumea în care trăim, pentru că această transformare trebuie să fie benefică pentru cetățeni, întreprinderi și mediu. Tinerii au cea mai mare capacitate de a se adapta schimbării și sunt cea mai importantă resursă pe care o are o națiune. Orice competență poate să contribuie și să-și aducă aportul, așa că din punctul meu de vedere toți tinerii sunt extrem de importanți și cred că este foarte important să creștem cât mai mult numărul tinerilor care se implică în politică și dezvoltarea societății.

Cum vedeți dumneavoastră implicarea tinerilor în politică?

Implicarea tinerilor în politică reprezintă din punctul meu de vedere asigurarea parcursului european și viitorul democrației în România. Tinerii Maramureșului sunt resursa cea mai importantă, iar implicarea lor în politică este vitală, pentru dezvoltarea acestei țări.

Ce ați dori să realizați până la sfârșitul mandatului?

Alături de echipa Consiliului Județean, planul care l-am propus în campania electorală, Planul lui Bogdan, pe care maramureșenii l-au votat și care înseamnă dezvoltarea județului și bunăstarea cetățenilor acestui județ. În acest plan se găsesc toate lucrurile pe care noi le-am discutat, de la infrastructură până la investiții, dezvoltarea turismului și a sectorului medical.