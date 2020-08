Motociclist aflat in padure accidentat in urma unei coliziuni cu un copac răsturnat. Unul dintre colegii motociclistului a anuntat prin 112 accidentul.

In acest moment se deplaseaza de urgenta echipa de prim raspuns a SPJ Salvamont Maramureș iar din baza a pornit si echipa de suport avand in vedere ca apelantul mentiona un accident destul de grav intr-o zona greu accesibila.

Actiune incheiata.

Persoana ranita a fost stabilizata si transportata pana in locul in care astepta ambulanta iar acolo a fost predata echipajului SAJ MM caruia ii multumim pentru ajutorul acordat pe tot parcursul interventiei. In acest moment echipajul SAJ MM transporta accidentatul spre unitatea medicala.

Echipajele Salvamont se retrag la baza.