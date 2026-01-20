La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii orașului Șomcuta Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la un material video apărut pe o rețea de socializare, în care se observa o adolescentă care ținea în brațe o minoră, ce folosea o țigară electronică.

Verificările efectuate au condus la identificarea celor două persoane, din localitatea Finteușu Mic, surori de 15, respectiv 2 ani și 7 luni.

În urma analizării stării de fapt, polițiștii au luat măsura informării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Satulung.

Siguranța copiilor nu este un joc și nici o sursă de divertisment pentru rețelele de socializare.

Polițiștii fac apel ca, în momentul în care vizualizați astfel de materiale pe rețele de socializare, să informați de îndată poliția pentru a se dispune măsuri necesare de protecția minorilor!