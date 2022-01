Sâmbătă, 15 ianuarie, în jurul orei 11.45, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe D.N. 19, în localitatea Câmpulung la Tisa, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș, au oprit un autoturism pentru control.

La volan a fost identificat un bărbat de 31 de ani din localitate, care nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar autoturismul condus de acesta nu este înmatriculat, plăcuțele cu numerele de înmatriculare montate pe autoturism fiind atribuite altui autoturism.

Conducătorul auto este cercetat de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere, punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat și punerea în circulație a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.

Tot sâmbătă, la ora 17.00, polițiștii Biroului de Ordine Publică Baia Mare au oprit pentru verificări un autoturism pentru control condus pe strada Luminișului din municipiu.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 60 de ani din Buzești, care are permisul de conducere anulat.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1.03 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul având permisul de conducere anulat.

Bărbatul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș.

Sâmbătă, 15 ianuarie, la ora 17.30, în timp ce polițiștii Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina executau serviciul de patrulare şi control trafic rutier în comuna Petrova au observat un autoturism care, la vederea echipajului de poliţie, a început să mărească viteza de deplasare.

Având în vedere acest aspect polițiștii au pornit în urmărirea acestuia prin punerea în funcţiune, concomitent, a semnalelor acustice şi luminoase din dotarea autospecialei, iar după aproximativ 2 km conducătorul auto a oprit autoturismul.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 35 de ani din comuna Petrova, în urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deţine permis de conducere, pentru nici o categorie de vehicule.

S-a procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.