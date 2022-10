Victimele incendiului de la clubul Colectiv au fost comemorate, duminică seara, de către zeci de persoane. Acestea s-au strâns în fața fostului club pentru a aprinde lumânări.

„Ziua de 30 octombrie a devenit de 7 ani o zi a comemorării uneia dintre cele mai mari tragedii din ultimii 50 de ani petrecute în România şi în acelaşi timp o zi în care ne reamintim an de an de corupţia şi de impotenţa statului român. De 7 ani părinţii, rudele celor decedaţi şi supravieţuitorii incendiului vorbesc în această zi despre viaţa lor şi a celor plecaţi, despre speranţe şi dezamăgiri, despre curajul asumării, despre schimbare, despre justiţie şi nevoia de adevăr”, scria Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010, pe Facebook.

„De 7 ani părinții, rudele celor decedați și supraviețuitorii incendiului vorbesc în această zi despre viața lor și a celor plecați, despre speranțe și dezamăgiri, despre curajul asumării, despre schimbare, despre justiție și nevoia de adevăr. Ce a fost și rămâne însă cu adevărat important în această zi este reacția societății, reacția străzii. Important nu este cum ne ducem noi durerile, cicatricile. Important este dacă voi ați uitat sau nu, dacă voi vă doriți ca viața voastră, a copiilor voștri să fie una trăită în siguranță sau nu. Noi, victimele, ne vom spune an de an povestea cu speranța că ea nu se va repeta. Noi am cunoscut efectul focului, al corupției, al lașității, al orgoliilor și al prostiei unor decidenți și ne-am călit. Am rămas doar cu dezamăgirile. Dar voi, voi cei care credeți că istoria nu se repetă? Voi cei care credeți că ? Voi ce spuneți și mai ales ce faceți?”, adăuga acesta.

Tot duminică, zeci de persoane au participat la slujbele de pomenire oficiate în memoria victimelor din Colectiv, atât în curtea bisericii Sfântul Nicolae – Broşteni, cât și în faţa fostei hale, unde a avut loc incendiul din 30 octombrie 2015.

Comemorarea din anul acesta a fost prima cu unii dintre vinovați după gratii, însă nicio astăzi problemele siguranței la incendii în spațiile publice și a nosocomialelor din spitale nu au fost rezolvate, spun răniți și rudele tinerilor care au murit atunci.

Tragicul eveniment din seara de 30 octombrie 2015 de la Clubul „Colectiv” s-a petrecut în timp ce trupa Goodbye to Gravity susținea concertul de lansare a unui nou album.

Incendiului izbucnit în timpul concertului din cauza unor artificii s-a extins rapid, iar 64 de tineri au murit în timpul sau după incidentul provocat de artificiile manevrate necorespunzător.