Interval de valabilitate: 02 februarie, ora 10 – 03 februarie, ora 22

Fenomene vizate: precipitații predominant sub formă de ninsoare, intensificări ale vântului și răcire semnificativă

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații, pe parcursul zilei de duminică pe arii extinse în jumătatea de nord a teritoriului, iar în noaptea de duminică spre luni și luni, local în centru, est și sud-est. În Maramureș, nordul și estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în general de 1…5 cm, iar în Carpații Orientali, local de până la 10 cm. În celelalte regiuni vor fi mai ales ploi și lapoviță. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

Vântul se va intensifica pe parcursul zilei de luni în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, unde vor fi viteze de 40…45 km/h, precum și în zona montană înaltă, cu rafale de 60…80 km/h în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură.

Temperaturile maxime vor scădea semnificativ, duminică (2 februarie) în nord-vestul și nordul țării, luni (3 februarie) și în celelalte regiuni, iar minimele vor deveni preponderent negative.

Notă: pe tot parcursul săptămânii vremea va fi rece, pe arii restrânse geroasă în depresiunile din nordul și centrul țării. Intensificări temporare ale vântului vor mai fi în regiunile estice și la munte.

Actualizare practicabilitate sectoere de drumuri nationale: carosabil curat si umed. Sunt sectoare de drum in zona de munte, pe care partial este depus un strat subtire de zapada. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu 20 de utilaje si au raspandit peste 120 tone de material antoderapant, dar si 200 de litri de cloruta de calciu, pe DN1C, E58, DN18, DN17C, DN18B si DN19, dar si pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. Cer acoperit, izolat in zonele joase ceata. Ninge in judet.