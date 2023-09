Naţionala de volei masculin a României a învins Croația, (25-17, 25-20, 17-25, 26-28, 15-12), la Varna, în faza optimilor de finală ale Campionatului European, și s-a calificat în sferturile de finală!

„Tricolorii” au făcut un meci de poveste împotriva reprezentativei Croației și, după ce tabela indica egalitate la finalul primelor patru seturi, 2-2, s-a trecut în decisiv. Românii s-au impus cu 15-12 și sunt între primele opt echipe ale Europei.

Ultima dată când reprezentativa țării noastre a mai jucat în sferturile de finală ale unul Campionat European s-a întâmplat în urmă cu 40 de ani! În faza sferturilor de finală, România va da piept cu învingătoarea dintre Franța și Bulgaria.

“După două ore şi jumătate de luptă, de urcuşuri şi coborâri, de reveniri, de mingi jucate cu inima, România este în sferturile de finală ale Campionatului European. Au trecut 38 de ani de când naţionala României termina ultima oară între primele 8 echipe ale Europei la un turneu final. Acum, alţii sunt eroii. La Varna, România a învins Croaţia cu 3-2. Am condus cu 2-0 şi am crezut că scăpăm fără emoţii, că vom juca lejer în sferturi. Dar croaţii s-au trezit şi au egalat. Ne-am ridicat încă o dat şi în setul 5 nu le-am mai dat nicio şansă. Suntem valoroşi, suntem buni, suntem români!

Felicitări băieţilor, antrenorului Sergiu Stancu, staff-ului tehnic. Cei care au contribuit la acest succes. Voleiul românesc trăieşte, respiră. Au fost Turcia, Franţa, Grecia, Croaţia. Cine urmează? Învingătoarea dintre Franţa şi Bulgaria!”, a notat FR Volei pe Facebook.

Competiţia găzduită de patru naţiuni – Italia, Bulgaria, Macedonia de Nord şi Israel, între 28 august şi 16 septembrie, a avut 24 de echipe la start. Meciurile din sferturi vor avea loc în 11-12 septembrie, iar semifinalele şi finalele pentru medalii se vor disputa în 14, respectiv 16 septembrie, la Roma.

Primele trei clasate, cu excepţia Italiei, vor obţine şi calificarea la Campionatul Mondial din 2025. Italia este deja calificată, în calitate de campioană mondială. Campionatul European din 2023 este la a 33-a ediţie. Titlul continental este deţinut de Italia, care a obţinut al 7-lea titlu continental după finala din 2021 cu Slovenia, scor 3-2.

Naţionala masculină a României are în palmares cinci medalii (1 aur – 1963, 2 argint – 1955, 1958, 2 bronz – 1971, 1977). La Campionatul European din 2023, tricolorii bifează a 18-a apariţie, începând cu anul 1950. Ultima data când România a jucat la Campionatul European a fost la ediţia din 2019, când a ocupat locul 21.

Grigore Ciascai