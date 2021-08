Un incident ce se putea termina tragic s-a produs azi la prânz pe o stradă neasfaltată care duce spre parcarea rezervată clienţilor târgului auto din Baia Mare.

Conform martorilor, şoferul unui autoturism de teren circula cu viteză, moment în care s-a angajat într-o depăşire, iar din cauza pietrişului a pierdut controlul volanului, a derapat, oprindu-se în grădina unui localnic, asta după ce i-a spulberat gardul. Martorii spun că doar o minune a făcut ca mai mulţi oameni să nu fie loviţi de şoferul inconştient.



“A trecut la câţiva centimetri de mine şi de nevasta mea, dar şi de alţi oameni care ieşeau din târg. Şi tot el s-a dat smardoi. A sărit să-l bată pe un om care a strigat după el. Apoi a venit şi spre mine să mă ameninţe. Jur, încă sunt în stare de şoc. Am sunat la 112 şi am chemat poliţia”, ne-a scris un cititor.

Echipajul de poliţie sosit la faţa locului l-a testat pe şofer rezultatul etilotestului fiind zero. El a fost condus la sediul poliţiei pentru declaraţii, urmând să fie sancţionat contravenţional conform OUG 195.

Totodată, şoferul va fi nevoit să plătească pagubele produse la gardul distrus.