Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând de astăzi, joi, 19 februarie, se demarează lucrările de execuție aferente proiectului „Montare și alimentare cu energie electrică – 46 de stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice”, în locațiile din Municipiul Baia Mare, conform Anexei 1, în baza C.U. nr. 494/08.04.2025 și nr. 1045/15.07.2025.
Lucrările sunt realizate de SC Distribuție Energie Electrică SA, prin constructorul desemnat, pe o perioadă de 12 luni, iar zonele afectate vor fi refăcute și aduse la starea inițială. Beneficiarul proiectului este Primăria Baia Mare.
Investiția presupune montarea a 46 stații de reîncărcare autovehicule electrice cu câte două spații de parcare aferente pentru fiecare și alimentarea acestora cu energie electrică din posturile de transformare învecinate. Alimentarea cu energie electrică și realizarea instalațiilor de racordare la stațiile de încărcare vehicule electrice se realizează din posturile de transformare existente în apropierea amplasamentelor propuse, prin intermediul unor firide de racord rețea și a blocurilor de măsură și protecție trifazate (BMPT). Stațiile de reîncărcare a autovehiculelor se alimentează din BMPT prin intermediul unei rețele electrice subterane.
Amplasamentele stațiilor:
Victoriei – stația carburanți Mol
Avram Iancu – Valco
Victor Babeș – Universitate
Mărgeanului – RAR
Independenței – Casa de Cultură
Ciprian Porumbescu – Complex Albina
Victor Babeș – Spital TBC
Petre Dulfu – bloc 4–6
Transilvaniei – Muzeu Mineralogie
Câmpul Tineretului – Stadion
V. Lucaciu – RAMIRA
Bd. Regele Mihai I (Bd. București) nr. 28
Valea Borcutului – Stadion
Serelor – bloc ANL
Bd. Regele Ferdinand (Grănicerilor) – intersecție Macului
Gh. Bilașcu – Piața Agroalimentară
Bd. Republicii – Petrom
Dobrogei – bloc 6
Victoriei – intersecție Brândușelor
Olteniei – bl. 3 (spate)
Moldovei – complex (spate)
Transilvaniei – Hotel Sport
Motorului – spate bl. 5
Griviței – intersecție Alba Iulia
Tineretului nr. 6
Oituz – bloc 3
Ferenczy Károly – intersecție Hollósy Simon
V. Alecsandri – cantina DAS
Oborului – Autoservice
Bd. Regele Ferdinand – buclă troleibuze
Cuza Vodă – bloc 1–3
Dragoș Vodă – Meda
Oituz – teren rugby
Neptun – Piața Dalia
Pintea Viteazul – parcare
Firiza – intersecție Forestierilor
Firiza – intersecție Valea Neagră
Blidari – Lostrița
Piața Păcii – florăria SPAU
Bd. Traian – bloc 24
Bd. Traian – bloc 9
Bd. Traian – bloc 5
Bd. Traian – bloc 16
Bd. Regele Ferdinand nr. 10 – magazin Al Bundy
M. Eminescu – intersecție Coșășilor
Oborului – Stația Electrică.
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns