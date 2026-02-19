Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând de astăzi, joi, 19 februarie, se demarează lucrările de execuție aferente proiectului „Montare și alimentare cu energie electrică – 46 de stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice”, în locațiile din Municipiul Baia Mare, conform Anexei 1, în baza C.U. nr. 494/08.04.2025 și nr. 1045/15.07.2025.

Lucrările sunt realizate de SC Distribuție Energie Electrică SA, prin constructorul desemnat, pe o perioadă de 12 luni, iar zonele afectate vor fi refăcute și aduse la starea inițială. Beneficiarul proiectului este Primăria Baia Mare.

Investiția presupune montarea a 46 stații de reîncărcare autovehicule electrice cu câte două spații de parcare aferente pentru fiecare și alimentarea acestora cu energie electrică din posturile de transformare învecinate. Alimentarea cu energie electrică și realizarea instalațiilor de racordare la stațiile de încărcare vehicule electrice se realizează din posturile de transformare existente în apropierea amplasamentelor propuse, prin intermediul unor firide de racord rețea și a blocurilor de măsură și protecție trifazate (BMPT). Stațiile de reîncărcare a autovehiculelor se alimentează din BMPT prin intermediul unei rețele electrice subterane.

Amplasamentele stațiilor:

Victoriei – stația carburanți Mol

Avram Iancu – Valco

Victor Babeș – Universitate

Mărgeanului – RAR

Independenței – Casa de Cultură

Ciprian Porumbescu – Complex Albina

Victor Babeș – Spital TBC

Petre Dulfu – bloc 4–6

Transilvaniei – Muzeu Mineralogie

Câmpul Tineretului – Stadion

V. Lucaciu – RAMIRA

Bd. Regele Mihai I (Bd. București) nr. 28

Valea Borcutului – Stadion

Serelor – bloc ANL

Bd. Regele Ferdinand (Grănicerilor) – intersecție Macului

Gh. Bilașcu – Piața Agroalimentară

Bd. Republicii – Petrom

Dobrogei – bloc 6

Victoriei – intersecție Brândușelor

Olteniei – bl. 3 (spate)

Moldovei – complex (spate)

Transilvaniei – Hotel Sport

Motorului – spate bl. 5

Griviței – intersecție Alba Iulia

Tineretului nr. 6

Oituz – bloc 3

Ferenczy Károly – intersecție Hollósy Simon

V. Alecsandri – cantina DAS

Oborului – Autoservice

Bd. Regele Ferdinand – buclă troleibuze

Cuza Vodă – bloc 1–3

Dragoș Vodă – Meda

Oituz – teren rugby

Neptun – Piața Dalia

Pintea Viteazul – parcare

Firiza – intersecție Forestierilor

Firiza – intersecție Valea Neagră

Blidari – Lostrița

Piața Păcii – florăria SPAU

Bd. Traian – bloc 24

Bd. Traian – bloc 9

Bd. Traian – bloc 5

Bd. Traian – bloc 16

Bd. Regele Ferdinand nr. 10 – magazin Al Bundy

M. Eminescu – intersecție Coșășilor

Oborului – Stația Electrică.