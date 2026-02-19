În seara zilei de miercuri, în jurul orei 22.20, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că în localitatea Strâmtura a avut loc un accident rutier.

La fața locului, din verificările preliminare, polițiștii au stabilit că un tânăr de 18 ani, care conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat în coliziune cu un autoturism, care circula pe sensul opus de mers.

În urma coliziunii, un conducător auto a suferit leziuni corporale astfel că a fost transporat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cei doi tineri au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii efectuează cercetări în continuare, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.