Peste 30 de persoane au fost evacuate, luni dimineață, dintr-un bloc de locuințe din municipiul Baia Mare, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul al șaptelea.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, incendiul se manifesta în interiorul locuinței și a provocat degajări mari de fum.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta în interiorul unui apartament situat la etajul al șaptelea al imobilului, cu degajări mari de fum. Astfel, 33 de locatari au fost evacuați și evaluați medical la fața locului. Din fericire, nu au existat victime”, a transmis purtătoarea de cuvânt a ISU Maramureș, Adriana Șanta.

Incendiul a fost lichidat, iar echipajele au continuat operațiunile de ventilare a spațiilor și de înlăturare a efectelor produse de foc și fum.

La intervenție au participat pompierii Detașamentului Baia Mare, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă pentru salvări de la înălțime, un echipaj de descarcerare, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD, o autospecială de intervenție rapidă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Maramureș.