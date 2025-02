Compania Trencadis din Baia Mare, specializată în furnizarea de soluţii şi servicii de integrare IT, care îl are în acţionariat şi pe controversatul milionar român Frank Timiş, din Borșa, a fost implicată masiv în campaniile electorale ale lui Klaus Iohannis din 2014 și 2019.

Am fost implicat personal. La fel ca Georgescu, Iohannis a avut o mână de oameni extrem de abili, implicați și hotărâți, care au crezut în el și care i-au făcut treaba: mesaje și strategii, rețele și campanii de recuperare a ecartului gigantic dintre realitatea de pe teren și victorie.

Da, am deservit naiv sistemul, până m-am săturat de el. E putred de stricat, cangrenat de tot. Am crezut că facem bine, dar am făcut, se pare, rău.