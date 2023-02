Circulația rutieră se desfășoară azi în condiții de iarnă. Au căzut precipitații sub formă de ploaie în zonele joase, iar în rest a nins, spune Dan Bucă. purtătorul de cuvânt al CJSU Maramureş.

Zăpadă frământată se găsește depusă pe carosabilul DN18 în Pasul Gutâi, Dealul Hera și în Pasul Prislop.

Celelalte sectoare de drumuri naționale au carosabilul curat și umed. Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu 31 utilaje și au împrăștiat 220 tone de material antiderapant.

Carosabilul sectoarelor de drumuri județene este curat și umed. Angajații SC Drumuri și Poduri SA au acționat cu 33 utilaje și au răspândit 608 tone de material antiderapant.

Cerul este acoperit. Cad precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în zonele joase din județ. La munte ninge, iar în zona montană înaltă ninsoarea este viscolită.

Vizibilitatea este redusă de ceață, sub 150 de metri, pe DN18, în Pasul Prislop, între km156 și km165. Vântul suflă slab, la moderat, cu intensificări în zona de munte de până la 50 km/h. Se acționează cu utilaje și material antiderapant în zonele montane.

Debitele și nivelurile cursurilor de apă au fost variabile. Exploatarea acumulării hidrotehnice Strâmtori-Firiza se realizează în condiții de siguranță. Stratul de zăpadă măsură până la 85 cm la stația meteo Iezer, 17 cm la Ocna Șugatag, 15 cm la Săcel, 13 cm la Băiuţ și Strâmtura, 8 cm în Baia Borșa, 2 cm la Sighetu Marmației,

Temperatura aerului înregistrează următoarele valori: -5 grade în Pasul Prislop, -4 grade la stația meteo Iezer, – 2 grade în Gutâi, -1 grad la Borșa, Ocna Șugatag și Cavnic, 0 grade la Târgu Lăpuș și Sighetu Marmației, 1 grad în Baia Mare.

CJSU recomandă conducătorilor auto să conducă cu prudență, să își adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze o distanță de siguranță între vehicule, să evite depășirile și să permită accesul utilajelor de deszăpezire. Reamintim de obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă pe drumurile cu zăpadă, gheață sau polei.