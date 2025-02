Îngrijorare în întreaga lume. Grav bolnav, Papa Francisc nu crede că mai are mult de trăit, spun apropiaţii lui citaţi de jurnaliştii străini. Suveranul Pontif suferă de pneumonie la ambii plămâni, iar asta complică şi mai mult tratamentul. Oficialii de la Vatican au decis să anuleze toate evenimentele pe care le avea programate la sfârşitul săptămânii. Papa, în vârstă de 88 de ani, ar putea rămâne internat pentru o perioadă lungă de timp.

La cinci zile după ce a fost internat, Papa Francisc a aflat că starea lui de sănătate s-a înrăutăţit.

Scanarea toracică la care a fost supus Sfântul Părinte a arătat apariţia unei pneumonii bilaterale, care a necesitat un tratament suplimentar cu medicamente, a transmis Vaticanul. În ciuda diagnosticului grav, Suveranul Pontif are o stare bună de spirit.

„A luat micul dejun şi citeşte ziarele, face puţină treabă şi, după-amiază, a primit nişte desene de la copiii care sunt trataţi la Spitalul Gemelli ca semn că şi ei se roagă pentru el”, spune Nicole Winfield, reporter The Associated Press.

Suveranul Pontif are însă dureri puternice şi a trecut prin mai multe episoade de febră în ultimele zile, spun două persoane din anturajul acestuia. Le-ar fi spus acestora că, de data aceasta nu este sigur că mai are forţa necesară să învingă boala. Iniţial, nu voia să meargă la spital, dar i s-a spus fără echivoc că riscă să moară dacă rămâne în camera sa de la Vatican.

„Papa are 88 de ani şi are mai multe probleme de sănătate. În trecut, o parte din intestinul său a fost scos, iar când era tânăr, o parte din plămân. De asemenea, are probleme cu genunchii şi, în ultimii ani, a fost nevoit să meargă într-un scaun cu rotile. Papa este din ce în ce mai fragil, iar oamenii sunt îngrijorați de faptul că s-a forțat prea mult în acest an jubiliar”, spune Trisha Thomas, The Associated Press.

Papa Francisc a fost internat, iniţial, cu diagnosticul de bronşită severă, dar nu a răspuns tratamentului. După o investigaţie mai atentă, medicii cred că un virus sau o bacterie i-a infectat căile respiratorii şi tratamentul a fost schimbat.

În faţa spitalului, zeci de oameni spun rugăciuni pentru ca Papa să se însănătoşească.