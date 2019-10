Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare a postat pe pagina personală de Facebook o colecție impresionantă de fotografii realizate în oraș. Instantaneele sunt însoțite de un mesaj emoționant.

„Cel mai frumos oraș din lume pentru mine și, cu siguranță, pentru mulți dintre voi, băimărenii. ❤ ACASĂ! ❤ Locul pentru care inima mea bate zi de zi, pentru care am făcut și fac eforturi uneori supraomenești. Nu regret nimic, în final, se vede tot ceea ce am reușit să realizăm împreună. Și câte mai urmează! Din ce în ce mai frumos, pe an ce trece, Baia Mare. Împart cu voi câteva imagini fabuloase cu orașul nostru drag în culori de toamnă”, a scris Cherecheș.