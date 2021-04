Iarna nu se dă dusă din Maramureș chiar dacă suntem deja în luna aprilie. În această noapte a nins la Borșa, iar stratul de zăpadă este de 15 centimetri.



Pe DN18, de administrarea căruia se ocupă Drumurile Naționale este ca vai de el spre disperarea șoferilor, în schimb pe drumurile de care se ocupă administrația lcoală se intervine încă de la ora 4.00.



„In Borsa avem strat nou de zapada de 10-15 cm. Drumul national DN18 este necuratat in zona intravilana a orasului. In Pasul Prislop sunt utilaje de deszapezire. Pe drumurile locale, aflate in administrarea autoritatii locale intervenim cu 12 utilaje. Nu avem probleme in prezent.”, a precizat Sorin Ion Timiș, primarul orașului Borșa.