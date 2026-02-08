Un nou curs de BLS – Suport Vital de Bază a fost organizat la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, prin implicarea reprezentanților Asociației pentru Ambulanța Maramureș. Activitatea face parte dintr-un demers continuu de a aduce educația pentru prim ajutor cât mai aproape de tineri.

În cadrul sesiunii, elevii au învățat cum să recunoască un stop cardio-respirator, cum să aplice corect manevrele de resuscitare și cât de importantă este intervenția rapidă până la sosirea echipajelor medicale. Informațiile primite pot face diferența în situații critice, unde fiecare secundă contează.

Organizatorii subliniază că astfel de cursuri nu înseamnă doar acumularea de cunoștințe, ci formarea unor reflexe esențiale, dezvoltarea simțului responsabilității și a curajului de a interveni atunci când cineva are nevoie de ajutor.

Conducerea colegiului, cadrele didactice și elevii au fost apreciați pentru deschidere, implicare și dorința de a învăța cum pot contribui la salvarea unei vieți.

Educația pentru prim ajutor înseamnă, înainte de toate, educație pentru viață.