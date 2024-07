Toată problema e în zona medicală, transmite chestorul general de Poliţie, Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine şi siguranţă publică, atunci când vorbește despre rezultatele drug test.

„În toamna anului trecut cetățenii și presa au solicitat mai multe măsuri: creșterea capacității de testare în zona rutieră. Am ajuns la 800 de aparate drug test. A doua solicitre: să nu mai avem cazuri de tipul celui de la 2 Mai, în sensul că polițistul să-l testeze pe șofer. Și trei: era nevoie de un cadru legislativ. Am venit cu această propunre. Am venit prin acest articol să scoatem procedura, prin retragerea permisului. Reprezentanții INML și Ministerul Sănătății ne-au asigurat că această pricedură durează în laborator între 2 și 7 zile”, a explicat Bogdan Despescu.

Bogdan Despescu a arătat că problema nu e la polițiștii rutier din teren, ci la cei care examinează probele aduse de polițistul rutier.

„Una dintre soluții ar fi ca anumite probe dintr-o parte a țării să fie procesate în altă parte a țării, în funcție de volum.

Toată problema e în zona medicală, medico legală. Polițistul și la Vaslui și la Timișoara lucrează cu un singur aparat. În Vaslui avem 10 șoferi testați pozitiv, la fel și la Timișoara. Analiza se realizează în centre diferite, acolo e diferneța, nu la noi.

Am schimbat apratele între județe, iar rezultatele sunt la fel”, a spus Despescu.

Poliţia Română: „Nu toţi şoferii sunt testaţi, ci doar cei care au istoric de consum de susbstanţe interzise sau alcool, dacă au un ”comportament nefiresc” sau dacă se găsesc în vehicul sticle sau substanţe suspecte

Poliţia Română a transmis, sâmbătă, noi precizări despre O.U.G nr. 84/2024.

”Anterior definitivării textului şi adoptării actului normativ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii siguranţei rutiere, acesta a fost postat în transparenţă decizională şi, ulterior, supus dezbaterii publice, tocmai pentru a se cunoaşte clar intenţia de reglementare în domeniul circulaţiei pe drumurile publice. De altfel, în urma parcurgerii acestor etape, au fost luate în considerare propuneri sau observaţii cu privire la prevederile proiectului de act normativ”, afirmă oficialii Poliţiei Române.

Aceştia explică faptul că retragerea permisului de conducere exista deja în legislaţia rutieră anterioară emiterii OG 84, având un caracter administrativ, neavând un rol punitiv, ci preventiv, fiind dispusă în scris, atunci când, spre exemplu, titularul unui permis de conducere este declarat inapt medical pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice ori acesta nu respectă obligaţia legală de a se prezenta la examinarea medicală, necesară certificării aptitudinilor de a conduce un autovehicul pe drumurile publice. ”Prin actul normativ amintit, respectiv OG 84, s-a extins cadrul de aplicare a acestei măsuri administrative (retragere permis) şi în situaţiile în care conducătorul unui autovehicul, titular de permis de conducere, refuză să respecte obligaţia legală de a se supune testării, în vederea stabilirii consumului de substanţe psihoactive ori a concentraţiei de alcool în aerul expirat, la solicitarea poliţistului rutier, deşi este identificat în trafic având:

a) sancţiuni contravenţionale aplicate, în mod repetat, în ultimii 3 ani, pentru săvârşirea contravenţiei de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice;

b) a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni privind conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a unor substanţe psihoactive, a consumat alcool sau alte substanţe psihoactive ulterior producerii unui accident de circulaţie, a refuzat sau s-a sustras de la prelevarea de probe biologice, a săvârşit infracţiuni privind traficul şi consumul ilicit de droguri;

c) în vehicul recipiente ce pot conţine băuturi alcoolice şi care prezintă urme de consum sau substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive;

d) un comportament nefiresc, care poate fi generat de consumul de băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive”, mai arată IGPR.

Potrivit instituţiei, ”nu toţi şoferii sunt testaţi, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public, ci doar cei care se regăsesc într-una dintre situaţiile de mai sus”.

Potrivit IGPR, ”retragerea permisului de conducere în cazul acestui refuz încetează, iar şoferul primeşte permisul înapoi, dacă rezultatul analizei probelor biologice atestă lipsa în organism a alcoolului sau a substanţelor psihoactive”. ”Mai mult, această măsură a retragerii permisului de conducere nu presupune întocmirea unui dosar penal. Măsura administrativă de retragere a permisului de conducere poate fi contestată, conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, instanţa competentă având posibilitatea suspendării executării actului administrativ/anulării actului administrativ. Prin instituţiile juridice prevăzute, legislaţia rutieră are drept scop protejarea unor valori fundamentale, precum viaţa, integritatea corporală şi sănătatea tuturor persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, care trebuie să primeze în faţa unei singure persoane care pune în pericol pe ceilalţi”, se mai arată n comunicatul Poliţiei.

Potrivit instituţiei, în urma noilor modificări legislative în domeniul rutier, ”conducătorii auto care refuză testarea cu aparatele din dotare, fie drugtest, fie etilotest, sunt conduşi la unităţi medicale specializate, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenţei, existenţei sau inexistenţei substanţelor interzise sau alcoolului în sânge, iar, faţă de aceştia este luată măsura administrativă de retragere a permisului de conducere, până la sosirea rezultatului probelor”. ”Anterior acestor modificări, în situaţia sus-menţionată, pe vechea legislaţie, în unele cazuri, se întocmea un dosar penal in rem, iar conducătorul auto trebuia să aştepte soluţionarea dosarului penal”, a mai transmis instituţia.

Poliţia face precizări şi cu privire la aparatele drugtest folosite.

”Acestea sunt Drager 5000, importate din Germania, cele mai noi de pe piaţă, de ultimă generaţie şi folosite în toate ţările europene, precum şi în Statele Unite ale Americii. Este necesar ca cetăţenii să se informeze cu privire la medicamentele pe care le consumă şi să citească atent prospectul ori să se consulte cu un medic, deoarece unele medicamente sunt contraindicate pentru condusul autovehicolelor. Aşadar, persoanele în cauză se pot pune în pericol, atât pe ei, cât şi pe ceilalţi participanţi la trafic, având în vedere faptul că efectul unor medicamente poate reduce capacitatea şi timpii de reacţie, iar aparatele Drugtest detectează inclusiv substanţe din compoziţia acestor medicamente”, mai arată Poliţia Română.

Potrivit instituţiei, testarea reprezintă doar un indiciu în ceea ce priveşte posibilitatea ca acel şofer să fi consumat substanţe interzise. Tocmai de aceea sunt recoltate probe biologice, la o unitate medicală, iar rezultatul acestora reprezintă probă în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa substanţelor interzise. ”Măsurile sunt diferite de la o ţară la alta, însă toate statele au o preocupare şi sunt foarte atente la aceste abateri care sunt considerate grave, în orice stat, şi anume conducerea sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise. În acest moment, analizarea probelor biologice nu este atributul Poliţiei Române, ci al serviciilor de medicină legală”, mai transmis instituţia citată. ”Durata analizării probelor biologice a fost luată însă în considerare, la momentul modificărilor legislative, iar, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, în urma unei analize efectuate la nivelul Direcţiei Rutiere, a fost introdusă posibilitatea legală ca Poliţia Română să organizeze şi să deţină laboratoare proprii, pentru a analiza aceste probe şi pentru a emite cât mai repede un rezultat.

Primul astfel de laborator va fi operaţionalizat la nivelul Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul Poliţiei Române, iar cel de-al doilea, la nivelul judeţului Cluj. De asemenea, în continuare, vor fi operaţionalizate astfel de laboratoare în toată ţara, la acest moment, documentaţia pentru laboratorul din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică – I.G.P.R. fiind deja pregătită”, mai arată Poliţia Română.

Totodată, la data de 4 iulie 2024, de la nivelul Poliţiei Române a fost transmisă o informare oficială către Institutul Naţional de Medicină Legală, pentru a evalua modalitatea de analiză a probelor şi emiterea cu întârziere a rezultatelor, deoarece o persoană care depinde de permisul de conducere este nevoită să aştepte o perioadă îndelungată, acest aspect nefiind în competenţa Poliţiei Române.

”Aşadar, Poliţia Română a luat în calcul aşteptarea îndelungată referitoare la probele biologice, care nu este cauzată de Poliţia Română, iar, pentru a veni în întâmpinarea cetăţenilor, au fost luate în calcul aceste aspecte şi tocmai de aceea vor fi înfiinţate laboratoare, pentru a scurta perioada de aşteptare. Deşi până în prezent, în legislaţia anterioară, nu era atributul Poliţiei Române, acum, în noua legislaţie, există această posibilitate şi cu siguranţă timpul de primire a rezultatelor va fi mult mai rapid. Interesul societăţii primează în faţa interesului oricărui individ. Atât timp cât există indicii cu privire la posibilul consum de substanţe interzise sau alcool la o persoană care este depistată la volan, acel indiciu trebuie verificat, întrucât acel conducător poate fi un potenţial pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic”, a mai transmis sursa citată.