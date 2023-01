Unul dintre cei mai buni handbaliști români ai ultimilor ani, Valentin Ghionea (38 de ani), care încă activează la formaţia CS Dinamo Bucureşti, a fost numit, vineri, în funcţia de coordonator al loturilor naţionale de juniori şi tineret ale României. Vali Ghionea s-a făcut remarcat în handbalul mare chiar la Minaur Baia Mare.

„Îmi doresc ca handbalul din România să progreseze într-un mod în care iubitorii acestui sport să aibă cât mai multe satisfacții din partea echipelor naționale și nu numai si să simtă o emoție aparte, să reaprindem acel spirit de luptă cu care eram obișnuiți cu ceva ani in urma. Si totul poate începe de la cum ne ocupam de copiii noștri si de viitorul lor in handbal, de aceea cred că este necesar sa aducem cât mai mulți copii pe teren și sa reușim sa ii îndrumăm spre performanța. Avem copii talentați, cu calități deosebite, trebuie doar să-i “șlefuim” cum trebuie. În vară, în momentul in care voi intra in funcție va pot spune despre obiective, cert este ca îmi doresc un progres vizibil in următorii ani.” – a declarat Valentin Ghionea pentru eMaramures.ro

„Valentin Ghionea este încă jucător activ la Dinamo, echipă cu care are şanse mari să se califice în fazele superioare ale Ligii Campionilor. Dar când îşi va încheia contractul cu Dinamo ne va da o mână de ajutor să ne atingem obiectivele la nivel de echipe naţionale. Eu am foarte mare încredere în Vali Ghionea şi cred că vom face lucruri bune împreună. El cunoaşte foarte bine handbalul mondial şi european, cunoaşte foarte bine modelul introdus de Xavi Pascual la Dinamo şi în cadrul echipei naţionale. Vali Ghionea va fi practic liantul dintre prima reprezentativă şi celelalte echipe naţionale. El vine să ne ajute datorită pasiunii şi dragostei pe care o are faţă de handbal. Ca funcţie va fi încadrat ca un coordonator al loturilor naţionale de juniori şi tineret la masculin şi poate ulterior şi la feminin. Pentru început va fi doar pe partea masculină a loturilor naţionale, unde deja a început să transmită din cunoştinţele lui. A urmărit şi evaluat loturile naţionale de juniori şi tineret la câteva acţiuni şi împreună am tras concluzia că putem face lucruri bune pentru handbal”, a spus Din Constantin, preşedintele Federaţiei Română de Handbal.

Andrei BUDA