Duminică, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Dinamo București, din cadrul etapei a 22-a din Liga Zimbrilor. Din păcate, meciul s-a disputat fără spectatori, decizia aparținând DSP Maramureș, care la rândul ei a fost somată să ia măsuri de la nivel național. Au fost meciuri care s-au jucat cu spectatori, altele fără, în funcție de ce au decis DSP-urile. Din păcate, la noi s-a decis fără, tocmai pentru că era foarte greu de limitat accesul a doar 1.000 sau sub 1.000 de susținători. Și iar din păcate, această regulă va continua până la finalul acestei luni, la orice manifestare sportivă unde se preconizază a fi mai mult de 1.000 de susținători.

Dinamo a fost mai puternică duminică decât Minaur și nici nu ne miră acest lucriu, dacă avem în vedere că bucureștenii sunt neînvinși în această ediție de Liga Campionilor. Jocul a fost echilibrat în prima sa parte, am condus și noi, au condus și ei, dar de la 7-6 (min. 16) am primit patru goluri la rând: 7-10 (20). Am revenit la un gol, 11-12, dar la cabine s-a intrat cu 12-14. După pauză, am stat aproape până la 20-22 (43), dar Dinamo s-a desprins la șapte goluri: 21-28 (51). Diferența a scăzut până la final, dar nu s-a pus problema nici măcar a unui rezultat de egalitate.

Antrenorii echipei noastre au decis să joace tot meciul în șapte pe teren, încercând să pregătească meciurile viitoare. Așa s-au iscat opt oportunități de gol din poartă în poartă pentru Dinamo, iar patru dintre acestea au fost fructificate.

CS MINAUR BAIA MARE – DINAMO BUCUREȘTI: 29-31 (12-14)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”, fără spectatori

Arbitri: Dorin Gurbina – Emilian Stanciu (Reșița). Obs. Remus Cojocaru (Brașov)

CS Minaur: Adrian Țenghea (4 intervenții), Ionuț Ciobanu (10 intervenții) – Robert Nagy 1/1, Tudor Botea 2/4, Andrei Buzle 2/4, Daniel Mureșan 3/6, Milan Kotrc 2/5 (unul din 7m), Georgel Haiduc 1/1, Teo Coric 5/5, Tomas Cip 2/2, Mihai Bușecan, Alexandru Csepreghi 7/12 (3 din 7m), Vojislav Brajovic 1/2, Janja Vojvodic, Albert Cristescu 1/1, Daniel Bera 2/5. Antrenori: Stephane Plantin, Alexandru Sabou și Răzvan Pop

Dinamo: Makrem Missaoui, Saied Heydarirad (12 intervenții, un gol / 3 aruncări) – Alexandru Asoltanei, Nicușor Negru 10/14 (6 din 7m), Ante Kuduz 1/4, Raul Campos Nantes 2/3, Călin Hossu, Stefan Vujic 1/1, Kamel Alouini 4/4, Amine Bannour 1/4, Jakob Vrankovic, Răzvan Gavriloaia 7/10, Muhamed Zulfic, Dan Savenco, Alireza Mousavi 1/1, Mohamed Mamdouh Shebib 3/3. Antrenori: Constantin Ștefan și Sebastian Bota

Sursă: Minaur.ro