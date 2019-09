O întâlnire cu CSM București nu poate decât să aducă multă lume în Sala Polivalentă. Mai ales că băimărenii aveau speranțe că se poate obține un rezultat bun, pentru că toată lumea a luat CSMB după “minunea de la Zalău”. Fetele de la Minaur nu puteau obține punct sau puncte decât printr-un joc perfect. Însă la fel de adevărat se poate spune că joci și cât te lasă adversarul.

CS Minaur s-a ținut bine de bucureștence, conducând de mai multe ori în primele minute: 3-1 (4), 6-5 (12) sau 8-5 (17). A fost și cea mai mare diferență de scor pe care au avut-o fetele antrenate de Costică Buceschi. CSMB a revenit în joc, profitând și de câteva erori pe poziționalul nostru și au redus din diferență, au egalat și au preluat conducerea, reușind să intre la cabine cu un avans de trei goluri.

Imediat după reluare, CSMB punctează de două ori și duce diferență la cinci goluri: 11-16 (32. Am crezut că s-a terminat tot, dar Minaur a avut puterea să revină la 15-17 (35), apoi la 17-19 (39), dar CSMB a dat dovată de multă mobilitate pe extreme (aici am cam suferit în apărare) și s-a distanțat, reușind să câștige meciul fără prea mari probleme. Ultimele minute s-au disputat cu toate cei doi antrenori trimițând pe toată lumea în teren.

CS Minaur Baia Mare – CSM București: 24-30 (11-14)

Sala Polivalentă din Baia Mare, cca 1.500 spectatori

Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (Constanța). Obs. M. Mărgarit (Ploiești)

Aruncări de la 7m: 6-3 (transformate: 5-2; au ratat Lisewska / Lekic). Minute de eliminare: 6-6

CS Minaur: Ana Maria Măzăreanu (5 intervenții), Cristina Enache (2 intervenții) – Roxana Szolosi 5/8 (4 din 7m), Marija Shteriova 4/9, Andreea Popa 3/3, Paulina Masna 3/5, Sonia Seraficeanu 3/6, Anca Polocoșer 2/2 (unul din 7m), Larisa Tămaș 2/3, Oana Cîrstea 1/2, Sylwia Lisewska 1/6, Yaroslava Burlachenko 0/2, Petruța Argyelan, Eva Kerekes 0/1, Mădălina Conache 0/1, Oana Bondar. Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs, Claudia Cetățeanu

CSM București: Jelena Grubisic (6 intervenții), Denisa Dedu (9 intervenții), Mădălina Ion (o intervenție) – Laura Moisă 8/11, Crina Pintea 5/5, Andrea Lekic 5/7, Itana Grbic 5/8 (2 din 7m), Andrea Klikovac 3/4, Bianca Marin 2/3, Gabriela Perianu 1/4, Linnea Torstenson, Maria Constantinescu, Denisa Vîlcan, Ștefania Jipa. Antrenori: Tomas Ryde, Adrian Vasile, Goran Lindsgard

Declarații după meci

Costică Buceschi (antrenor Minaur): “Avem trei meciuri în decurs de o săptămână. E dificil să joci cu aceeași jucătoare meci de meci, etapă de etapă. Am jucat cu primele 10, cu cele care au evoluat mai mult, am reușit să ținem aproape, să le punem probleme. Lotul este numeros, lotul are valoare și fiecare jucătoare trebuie să-și aducă aportul și să se integreze în ceea ce ne dorim. Nu cred că puteam obține mai mult astăzi. Punct sau puncte nu, poate un scor mai strâns. Însă asta ar fi însemnat să joc cu aceleași fete cu care am jucat de fiecare dată în primele etape și nu cred că am fi câștigat mare lucru, pierzând la 2-3 goluri, însă aducând o și mai mare oboseală fetelor. Urmează o deplasare lungă, sâmbătă, la Craiova, unde mergem să ne batem.”

Crina Pintea (jucătoare CSMB): “Meciul de astăzi a fost destul de greu, ați văzut și dvs. A fost greu de la începutr până la sfârșit. Important e că am fost unite și că am dat tot ce am avut din noi. Jocul se leagă încet încet. Este destul de greu, pentru că suntem foarte multe jucătoare noi, sunt multe accidentate, nu prea avem schimbări, este destul de dificil. Important este că luptăm și că nu cedăm niciun moment”.

Ana Maria Măzăreanu (jucătoare Minaur): “A fost un meci bun făcut de ambele echipe, o atmosferă foarte frumoasă la noi în sală. O echipă oaspete valoric superioară, greu de bătut. Noi ne simțim bine și sperăm că pe viitor, la Craiova, că această este meciul care urmează, să facem un meci bun și chiar să câștigăm cele trei puncte. O să fie foarte greu, dar important este să fim mereu împreună și vor veni și rezultatele”.

Adrian Vasile (antrenor CSMB): “Jucând împotriva Băii Mari, în special aici, e întotdeauna un meci special pentru mine, pentru că sunt crescut cu handbalul de aici din Baia Mare și respect foarte mult tradiția din Baia Mare și cum se lucrează în acest oraș. E multă lume care vine la sală, ceea ce e foarte important pentru sportul nostru. Cred, de asemenea, că echipa Băii Mari are mai multe soluții acum. Este însă foarte greu în a treia etapă să spunem dacă aveți o echipă mai bună decât sezonul trecut, dar cred că potențialul este bun. Până la urmă, cu răbdare de partea ambelor tabere, o să avem o prestanță mult mai bună”.