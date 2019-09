În timpul călătoriei de întoarcere din Africa, unde în perioada 4-10 septembrie a vizitat Mozambicul, Madagascarul și R. Mauritius, Papa Francisc a stat de vorbă, în avion, vreme de o oră și jumătate, cu jurnaliștii acreditați. Papa a răspuns, printre altele, la întrebările privind chestiunea demografică, la criticile care îi sunt adresate și a amintit un gest memorabil pe care l-a văzut în România.

La nelipsita, de acum, conferință de presă din avion, în timpul călătoriei de întoarcere din Africa, papa Francisc a răspuns vreme de o oră și jumătate la întrebările jurnaliștilor acreditați. Aeronava oficială a aterizat în seara de marți, 10 septembrie a.c. la Roma-Ciampino, încheindu-se astfel cea de-a patra călătorie apostolică în Africa a pontificatului. Era prima călătorie internațională a papei Francisc după vizita efectuată în România (31 mai – 2 iunie 2019).

După întoarcerea la Roma, papa a mers în seara de marți, 10 septembrie a.c., în bazilica Santa Maria Maggiore și s-a rugat înaintea icoanei Fecioarei Maria ”Salus Populi Romani”, punând un buchet de flori pe altar în semn de recunoștință pentru această călătorie.

În dialogul cu jurnaliștii, pontiful a amintit, printre altele, bucuria copiilor pe care i-a întâlnit în Mozambic, Madagascar și R. Mauritius – țările vizitate între 4-10 septembrie a.c. – și a răspuns la întrebările privind criticile care îi sunt adresate. Cât privește tentațiile schismatice din actualul context eclezial, ”mă rog”, a afirmat Sfântul Părinte, ”pentru ca acestea să nu existe, dar nu-mi este teamă”.

Unul dintre jurnaliști, mozambicanul Julio Mateus Manjate, l-a întrebat pe Suveranul Pontif cu privire la mesajul pe care ar dori să-l încredințeze după această călătorie apostolică. Papa a subliniat mai întâi importanța procesului de pace, a spus că una din maladiile sociale este xenofobia și, în fine, a pus accentul pe importanța chestiunii demografice, făcând o referință la un moment precis al vizitei efectuată în România:

Papa Francisc: «Africa este un continent tânăr, are o viață tânără. Dacă facem o comparație cu Europa, voi repeta ceea ce am spus la Strasbourg: mama Europă a devenit aproape bunica Europă, a îmbătrânit. Trecem printr-o iarnă demografică foarte gravă în Europa. Am citit, nu-mi amintesc bine despre care țară, dar e o statistică oficială a guvernului, că în 2050 țara respectiv va avea mai mulți pensionați decât persoane care lucrează. Acest lucru este tragic. Care este originea acestei îmbătrâniri a Europei? Eu, este o opinie personală, mă gândesc că rădăcina este bunăstarea, faptul de a fi atașați de bunăstare. ”Ne simțim bine, nu fac copii pentru că trebuie să cumpăr o vilă, trebuie să călătoresc, mă simt bine așa, un fiu este un risc, nu se știe niciodată…”. Se alege bunăstarea și liniștea, dar este o stare care te duce la îmbătrânire. În schimb, Africa este plină de viață. Am întâlnit în Africa un gest pe care îl văzusem în Filipine și la Cartagena, în Columbia: lumea care ridica în sus copiii ca și cum ar fi vrut să spună: ”Aceasta este comoara mea, aceasta este victoria mea, mândria mea”. Copilul este comoara celor săraci. Dar este comoara unei patrii, a unei țări. Același gest l-am văzut în Europa de Est, la Iași, mai ales la bunica aceea care ridica copilul ca să-l văd: ”Acesta este triumful meu!”. Voi aveți acum provocarea de a-i educa pe acești tineri și de a face legi pentru tineri. Educația este în acest moment prioritară în țara ta. Este prioritar ca ei să crească având legi pentru formarea lor. Premierul R. Mauritius mi-a vorbit de acest lucru. Spunea că se gândește la provocarea de a face să crească sistemul educativ gratuit pentru toți. Gratuitatea sistemului educativ: este importantă pentru că există centre educative de înalt nivel, dar cu plată. Centre educative există în toate țările, dar trebuie multiplicate pentru ca educația să ajungă la toți. Legile pentru educație și sănătate sunt prioritare în acest moment».

Sursa Vatican News