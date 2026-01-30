Sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 17.30, Minaur întâlnește cealaltă candidată la titlul național, Gloria Bistrița, într-un joc din cadrul etapei a 14-a din Liga Florilor MOL.

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare (11 meciuri)

Portar: 53. Yuliya Dumanska (11/5), 16. Clara Beatrice Preda (2/0), 85. Daria Maria Tocaciu (9/0)

Extremă stânga: 21. Fie Woller (11/50), 15. Denisa Romaniuc (11/2)

Inter stânga: 13. Maria Gomes de Costa (11/31), 6. Emilia Anna Galinska (9/18), 24. Maria Groșan

Centru: 2. Andreea Maria Ianăși (10/8), 4. Sorina Florentina Brîndușa (1/0), 5. Cristina Hrihor, 33. Amelia Julia Lundback (11/40), 84. Dziyana Ilyna (11/25), 8. Teodara Lavinia Damian

Inter dreapta: 28. Nikoletta Papp (11/22), 14. Mălina Maria Avădanei (5/1), 99. Anca Georgiana Mițicuș (11/3)

Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro (11/45), 25. Eliza Lăcusteanu (9/5)

Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome (11/60), 17. Andriyana Naumenko (9/3)

Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Câteva jucătoare nu vor face deplasarea în Baia Mare din cauza unor accidentări: Fujita, Seraficeanu, Lupei, Bucur-Cîtu, Mbengue.

Etapa 13

Gloria Bistrița – CSM Târgu Jiu: 33-19

CSM Corona Brașov – HC Zalău: 30-26

CSM București – CSM Slatina: 37-24

CSM Galați – SCM Râmnicu Vâlcea (sâmbătă, 31 ianuarie, 16.00). Arbitri: Adrian Georgescu – Bogdan Isdrăilă (București). Observator: Bogdan Anton (Iași)

SCM Universitatea Craiova – CS Minaur Baia Mare (amânat pentru 25 aprilie)

Rapid București – Dunărea Brăila (sâmbătă, 31 ianuarie, 15.00, Pro Arena). Arbitri: Daniela Enache – Cristina Răduț (București). Observator: Diana Ciulei (Brașov)

Clasament

CSM București – 25p (428-348) – 13

Gloria Bistrița – 24p (422-308) – 13

Corona Brașov – 20p (401-343) – 13

SCM Rm. Vâlcea – 15p (421-362) – 13

CSM Slatina – 14p (373-367) – 13

Dunărea Brăila – 12p (348-316) – 12

Rapid București – 11p (350-336) – 12

Minaur Baia Mare – 11p (318-322) – 11

SCMU Craiova – 9p (331-350) – 12

CSM Târgu Jiu – 6p (313-415) – 13

CS HC Zalău – 3p (296-395) – 13

CSM Galați – 0p (271-410) – 12

Etapa 14

SCM Râmnicu Vâlcea – Rapid București: 35-25

CS Minaur Baia Mare – Gloria Bistrița (sâmbătă, 31 ianuarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Sebastian Mârza – Cristian Nedelea (Cluj-Napoca). Observator: Adrian Rucoi (Tg. Mureș)

CSM Târgu Jiu – Corona Brașov (duminică, 1 februarie, 17.30, Voyo). Arbitri: Claudiu Ghesoiu (Ploiești) – Ionuț Tița (București). Observator: Marian State (Buzău)

Dunărea Brăila – CSM Bucuești (marți, 3 februarie, 17.30, Voyo). Arbitri: Marian Drăghici – Victor Drăguț (Adjud – Vrancea). Observator: Viorel Dobre (București)

CSM Slatina – SCM Universitatea Craiova (sâmbătă, 7 februarie). Arbitri: Mihai Pîrvu (București) – Mihai Potîrniche (Buzău). Observator: Marius Brumaru (Focșani)

HC Za;ău – CSM Galați (sâmbătă, 7 februarie). Arbitri: Constantin Bălan (Iași) – Ionuț Savin (Vaslui). Observator: Marius Barcan (Craiova)

– Restanță etapa 11: CS Minaur – Rapid (4 februarie)

– Restanță etapa 13: SCMU Craiova – Minaur (25 aprilie)