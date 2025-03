Echipa masculină de handbal a CS Minaur are un final de sezon extrem de aglomerat. Și nu ajunge că vor fi multe meciuri, ci vor fi și meciuri foarte tari. Primul dintre acestea va avea loc miercuri, 19 martie, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană”, atunci când Minaur va întâlni pe CSM Constanța, în sferturile de finală ale Cupei României. Această fază se joacă într-o singură manșă, iar învingătoarea se va califica în Final 4.

Aceasta este cea de-a 38-a ediție a Cupei, competiție a cărei primă ediție a avut loc în 1978, Minaur reușind să câștige primul trofeu. Steaua s-a impus în 9 ediții, Dinamo are 8 trofee, iar Minaur are în palmares șase trofee ale Cupei României, obținute în: 1978, 1983, 1984, 1989, 1999, 2015. Constanța are șapte trofee, cinci câștigate de Dobrogea Sud Constanța și alte două de CSM Constanța (2018, 2023). Deținătoarea trofeului este Dinamo.

Echipa din Constanța are probleme mari, iar la finalul sezonului s-au anunțat foarte multe plecări: Buzle și Nistor la Dinamo, iar nouă jucători și antrenorul Buricea vor pleca la Steaua.

După acest meci, pentru Minaur vine dubla din European Cup cu nord-macedonenii de la Alkaloid (primul meci va fi duminică, în Baia Mare). Vor urma apoi meciuri din Liga Zimbrilor, precum sperăm să urmeze și altele în Final Four-ul Cupei României și în semifinalele întrecerii europene.

Sferturile de finală

AHC Potaissa Turda – CSM Vaslui: 31-26 (disputat în devans)

CSM București – HC Buzău (miercvuri, 19 martie, 15.00). Arbitri: Claudiu Ghesoiu (Ploiești) – Ionuț Tiță (București). Observator: V. Ursu (Tulcea)

CS Minaur Baia Mare – CSM Constanța (miercuri, 19 martie, 18.00) Arbitri: Ciprian Popa (Galați) – Ionuț Velișca (Buzău). Observator: Vasile Sighicea (Râmnicu Vâlcea)

CSM Focșani – Dinamo București (miercuri, 19 martie, 18.30). Arbitri: Cristina Lovin (București) – Simona Stancu (Buzău). Observator: Georgiana Doană (Ilfov)