Guvernul va aproba săptămâna viitoare, în următoarea şedinţă, prelungirea stării de alertă după data de 16 iunie, a anunţat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban.

„Am văzut că în media a apărut informaţia că astăzi vom lua decizia privind prelungirea stării de alertă. Nu vom lua astăzi decizia de prelungire a stării de alertă, decizia o vom lua la finalul perioadei pentru care am declarat stare de alertă prin hotărâre de guvern, cu aprobarea Parlamentului. Deci, vom avea şedinţa de guvern în care vom adopta hotărârea de guvern pentru prelungirea stării de alertă săptămâna viitoare, în prima şedinţă pe care o vom organiza. Se ştie că starea de alertă este instituită până-n data de 16 iunie inclusiv, obligaţia noastră este să adoptăm hotărârea de guvern de prelungire a stării de alertă până la expirarea perioadei. Adică, hotărârea de guvern va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de 16 iunie”, a explicat Ludovic Orban în cadrul şedinţei de guvern.

Premierul a susţinut că decizia de prelungire a stării de alertă nu este una cu „un conţinut politic”.

„Starea de alertă este indispensabilă pentru a putea menţine în vigoare toate reglementările, indiferent că sunt hotărâri de guvern, ordine de ministru… Toate reglementările care sunt necesare pentru a garanta protecţia sănătăţii şi vieţii cetăţenilor. Indiferent unde se realizează această protecţie prin intermediul reglementărilor pe care le-am stabilit – că este vorba de locul de muncă, de mijloace de transport în comun, de spaţii comerciale, de terase şi în toate categoriile de activităţi pentru care există reglementări care au fost instituite doar cu scopul de a feri cetăţenii români de pericolul infectării cu coronavirus. Decizia de prelungire a stării de alertă nu este o decizie care are un conţinut politic şi din acest motiv am fost mirat să văd că se politizează acest subiect. Decizia de prelungire a stării de alertă este o decizie care este susţinută de aproape toţi specialiştii alături de care am muncit în această perioadă şi care consideră că este singura soluţie reală care permite Guvernului şi autorităţilor implicate în bătălia cu COVID să aibă la dispoziţie toate instrumentele necesare pentru a ţine sub control răspândirea acestui virus”, a mai declarat Orban. AGERPRES