Cu ocazia înscrierii Roșiei Montane pe lista valorilor culturale universale protejate de UNESCO, Florin Vasilică Cîțu s-a grăbit să declare la tribuna organelor (Digi 24) că se bucură. De ce?„Este o decizie pe care am salutat-o azi şi, foarte important, astăzi s-a demontat un fake news, cu care am fost bombardat de câteva luni de zile: Roşia Montană – nu am avut nicio problemă, nu s-a întâmplat nimic, este astăzi aprobată (înscrierea pe Lista UNESCO – n.r.)”, a zis Cîţu la microfon.

S-a decis în privința Roșiei Montane. REACȚII!

Pentru caraghiosul nostru prim-ministru, listarea Roșiei Montane este doar un prilej care demontează „Un fake news”. Adică, infirmă o prostie spusă despre dînsul. Personal, mă îndoiesc. Sînt prea multe zvonurile privitoare la susținerea insistentă a unora pentru retragerea propunerii de la listarea UNESCO. Și Cîțu ar fi fost unul dintre susținători. Să zicem că premierul cîțîit ar fi fost pentru includerea Roșiei Montane între valorile patrimoniului cultural universal. Atît poate spune un premier al țării noastre în legătură cu un eveniment de recunoaștere a unei valori culturale și istorice a țării sale? Că infirmă o știre falsă despre dînsul! Parcă era vorba despre Ramses sau despre Napoleon, nu despre o janghină de premier, de care rîd și curcile, și bețivii, și babele analfabete! Să zicem că bietul Cîțu este străin de istoria României. Cam toată generația sa este pe lîngă.

Premieri cu „trecut de impostori“

Partenerii de guvernare nici n-o recunosc. Florin Cîțu n-a prea făcut școală prin România, iar cea care i se contestă a fost urmată pe cine știe unde. Acolo, istoria României nu era obligatorie. Dar de drama socială a celor din zona Roșia Montană și perimetrul vizat pentru exploatare ar fi trebuit să știe. Dosarul este complex, este invocat cotidian și afectează o comunitate importantă. Nu i-a spus nimeni? Nu i-a trecut prin cap nici măcar o idee de abordare a situației? Dacă n-ar fi fost între cei favorabili exploatării din Apuseni, Florin Cîțu, așa penibil cum este, dar cetățean român cu acte în regulă și pe scaunul de premier, ar fi trebuit să formuleze măcar un gînd de sprijin. Că avem un plan, că facem o comisie, că alocăm niște fonduri. Ceva, acolo, măcar de ochii lumii!

Din păcate, cum este pe din afară, la fel este și pe dinăuntru. Sec, gol, bîlbîit, sărac în idei și formulări. El știe acum numai despre alegerile din PNL. Florin Vasilică Cîțu a fost împins să candideze pentru conducerea unui partid de care este legat ca păianjenul de scîndura din magazia veche. El nu vede regia politică pentru debarcarea lui Ludovic Orban. Florin Vasilică Cîțu chiar crede că merită conducerea partidului, că este deștept și frumos, bogat în idei mărețe și că țara îl aștepta de ani și ani să-i preia cîrma.

Din păcate, nici curajul de pîslă al lui Ludovic Orban nu dă în vileag conspirația și regia lui Klaus Iohannis și a cuplului Alina Gorghiu-Lucian Isar. Ar trebui măcar să confirme sau să infirme discuția purtată cu președintele României la care Orban ar fi fost acuzat că a pierdut alegerile parlamentare și că ar fi cazul să facă un pas în spate. Iar Ludovic Orban i-ar fi răspuns președintelui că „nu eu am pierdut alegerile, ci Dumneavoastră!”.

Cîțu îi vrăjește și pe ai lui, poate-poate iese președinte

Și de la acest schimb de replici a început campania de debarcare a președintelui PNL.

Guvernarea cîțîită și druluită a președintelui Iohannis nu este capabilă nici să semnaleze un moment istoric pentru România și să îngaime (chiar citite de pe o hîrtie livrată de consilieri!) două-trei vorbe despre importanța momentului și despre ce ar trebui făcut. Totul este mocirlit de alegerile PNL.

La mintea lor strîmtă de șahiști politici începători nu pot vedea mai mult decît următoarea mișcare. Adică scoaterea din joc a lui Ludovic Orban.

Cornel Nistorescu / cotidianul.ro