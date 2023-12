Baia Mare, 26 decembrie 2023: MA RA MU, grupul format din opt artiști care cântă colinde din străbuni într-o formă contemporană va susține în a doua zi de Crăciun un concert ce va surprinde ascultătorii cu armonii celeste, căldură sufletească și bucuria renașterii.

Biletele sunt disponibile online pe platforma www.evticket.ro.

MA RA MU este format dintr-un colectiv de artiști, al căror proiect este inspirat de cântecele și poveștile din locul natal, Maramureș. Grupul constă din surorile Hojda (Ligia, Maria, Flavia, Francesca și Iuliu Augustin), frații Pavel & Corneliu Ulici și Sergiu Cătană.

‘’Muzica unește oamenii, iar Crăciunul unește familia.’’

“Am colindat prin vârste, am înțeles semnificațiile și esența vechilor tradiții, iar acum, am șters de praf cutiuțele în care am adunat cele mai frumoase cântece pe care le-am auzit la părinți și bătrâni, pentru a le integra și a le reda într-o formă nouă, potrivită fiecăruia dintre noi.” – MA RA MU

Proiectul a luat naștere în urmă cu trei ani, iar în ultimii doi ani, au lansat două EP-uri de colinde ’’Bun gând I’’ și ’’Bun gând II’’, colecția ’’ Feel The Earth Together’’ împreună cu Ma Ra Mi și single-ul ’’Cât îi Maramureșu’’.

Colindele MA RA MU se vor auzi în acest an și în orașe precum: Timișoara, Cluj-Napoca, București, Sighetu Marmației.

Costumația trupei este realizată de Andra Clițan, designer MA RA MI – colecția de vară (Feel the Earth. Together) este o celebrare a culturii românești și conține 10 articole unice, cusute cu meticulozitate și dragoste în Maramureș.