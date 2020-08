Fostul premier Sorin Grindeanu a anunţat miercuri, la Antena 3, că revine în PSD din „dragoste pentru partidul care i-a oferit foarte multe”. Anunţul este făcut în contextul în care Grindeanu este preşedintele ANCOM, o funcţie apolitică pentru care este retribuit lunar cu 10.000 de euro, şi pe care, potrivit spuselor sale, o va mai ocupa pentru o perioadă scurtă de timp.

„Atâta timp cât sunt în echipa lui Marcel Ciolacu, înseamnă că sunt membru al PSD. […] Ce mă face pe mine să revin în politică activ, m-am considerat tot timpul un om de stânga, aşa m-am considerat şi când am pierdut calitatea de membru de partid. Dar vă spun că, sincer, de fiecare dată când priveam spre scena politică din funcţia pe care am ocupat-o şi o să o mai ocup o perioadă scurtă de timp, normal că dragostea mea a fost faţă de partidul care mi-a oferit foarte multe. Am fost viceprimar la Timişoara, deputat, preşedinte de Consiliu Judeţean, ministru, prim-ministru”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de Ziare.com

Social-democratul a adăugat că nu a ezitat să revină în PSD, deşi mandatul său la ANCOM este până în 2023 şi consideră că Partidul Social Democrat şi-ar fi pierdut în ultima vreme „aura de oameni care stiu să guverneze”.

„Atâta timp cât colegii mei, echipa pe care o construim acum, mi-au cerut să mă implic în politică nu am ezitat, deşi mandatul la ANCOM era până în 2023, nu am avut nicio ezitare faţă de colegii mei, dacă pot să ajut. […] S-au spus foarte multe lucruri despre noi. În toată istoria noastră post-revoluţionară s-a încercat să se pună pe PSD, pe membrii săi, să se pună diverse ştampile, una singură nu s-a putut pune. În PSD, şi acesta este şi motivul pentru care am devenit membru activ, în PSD sunt cei mai buni specialişti. De fiecare dată când PSD a guvernat a fost creştere economică. Când a venit dreapta să guverneze, cu o singură excepţie, 2004-2008, guvernul domnului Tăriceanu, am avut criza economică. De fiecare dată. Această stampilă a noastră, de oameni care stiu să guverneze, fie că vorbim de administraţiile locale, fie că vorbim de administraţia centrală, a fost ceea ce a contat de fiecare dată când am câştigat încrederea cetăţenilor. […] Cred că cel mai grav lucru e că ne-am pierdut parţial parte din această aură de oameni care stiu să guverneze. Sunt cauze pentru asta. Nu mai e timp să cauţi vinovaţi, dar e timpul să vedem ce am greşit şi să nu repetăm greşelile. PSD va fi o echipă în care toate lucrurile vor fi foarte bine delimitate şi fiecare va şti exact ce are de făcut”, a mai declarat Grindeanu.

Duminică, Sorin Grindeanu îşi anunţase revenirea în PSD Timiş precum şi candidatura sa la funcţia de preşedinte executiv al partidului, în echipa lui Marcel Ciolacu.

