Rapsodul Grigore Leşe subliniază, într-o declaraţie acordată AGERPRES de Ziua Culturii Naţionale, că românii, până nu vor arăta lumii ce înseamnă doina şi dorul, vor fi mereu confundaţi cu alte spaţii etnofolclorice.

„Ziua Culturii Naţionale înseamnă pentru mine Mihai Eminescu. Ce am făcut eu? M-am ocupat de promovarea culturii naţionale. Identitatea noastră în cultura populară este horea (hora – n.r.), doina, care reprezintă, poate, tot ceea ce este mai frumos şi mai specific în creaţia noastră populară. Acestea zugrăvesc întreaga complexitate a vieţii sufleteşti, sentimentele de ură şi revoltă, dorul. Până nu vom demonstra lumii ce înseamnă doina şi dorul vom fi mereu confundaţi cu alte spaţii etnofolclorice”, a afirmat cunoscutul interpret de muzică tradiţională românească din zona Ţării Lăpuşului.

Leşe a mărturisit că s-a apropiat de comunităţile tradiţionale, pentru că ţăranul, prin creaţia folclorică, „accede la universal”.

„De exemplu, dacă spun versurile acestea ‘Foaie verde grâu mărunt/ Câte flori sunt pe pământ/ Toate merg la jurământ/ Numai spicul grâului/ Şi cu viţa vinului/ Şi cu lemnul Domnului/ Zboară-n-naltul cerului/ Stau în poarta Raiului/ Şi judecă florile/ Cum de li-s miroasele/’, ce trebuie să facem cu aceste versuri este să prelungim în mari proiecţiuni metafizice viziunea exprimată. Sau legenda poetizată ‘Soarele şi Luna’ în care găsim viziuni prin nimic inferioare celor mai admirate poeme ale omenirii precum ‘Divina Comedie’ sau ‘Faust'”, a explicat rapsodul.

El a menţionat că, de-a lungul anilor, a sărbătorit Ziua Culturii Naţionale în concerte pe scene din întreaga lume.

„Trebuie să ridicăm cu o octavă mai sus torentul de lirism. Horile, de unul singur, le-am prezentat în toată lumea. Prin hori mi-am găsit sensul vieţii. Sunt în rost şi în rânduială. Când prezint horile în concerte, încerc să dau sens muzicii în planul conceptual al minţii. Aşa am sărbătorit eu Ziua Culturii Naţionale de-a lungul anilor. În această zi specială am cântat în toată lumea în săli de prestigiu, începând din Japonia. Am cântat în Germania, în Mexic, la Washington, am cântat în Ţările Nordice sau în Mediterana, am fost în India. Am prezentat acolo lucrurile profunde din cultura naţională. Exemplu în acest sens i-am avut pe Eminescu, pe Enescu, pe Jora sau Brâncuşi. Totdeauna sunt în mintea mea şi mă întreb de fiecare dată ce oameni deosebiţi a avut şi are România. La mulţi ani, pentru cultura naţională românească”, a transmis Grigore Leşe.

Confirmată legislativ prin Legea nr. 238/2010, la propunerea academicianului Eugen Simion, Ziua Culturii Naţionale este sărbătorită în data de 15 ianuarie, când este marcată ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu.