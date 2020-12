Alegerile pentru viitorul Parlament vor avea loc la finalul acestei săptămâni. Timp de aproape o lună, numeroși aspiranți la un mandat de deputat sau senator, unii cu experiență, alții fără, au încercat să convingă electoratul maramureșean că sunt cei mai buni.

Jurnaliștii eMaramures a transmis un set de întrebări tuturor candidaților reprezentanți ai partidelor politice, dar numai câțiva au avut decența să răspundă.

Dumneavoastră aveți libertatea să alegeți, dar dacă la câteva întrebări ale unei publicații nu au răspuns, ce vor face atunci după ce le veți acorda votul.

eMM: De ce candidați pentru un loc in Parlamentul României ?

Gheorghe Șimon: Candidatura mea la Camera Deputaților, pentru un al treilea mandat, are drept imbold principal dorința de a continua activitatea pe care am început-o la Comisia de Politica Economică, Reformă și Privatizare. De asemenea, prezenta mea in forul legislativ îmi da posibilitatea să susțin proiecte in interesul județului Maramureș. Spre exemplu, atât calitatea de ministru cât si cea de parlamentar mi-au conferit posibilitatea de a susține proiectul construcției gazoductului Sighetu Marmatiei – Vișeu de Sus – Borsa, care acum a devenit o realitate. Am fost si voi fi un parlamentar animat de patriotismul local si de dorința de a dezvolta permanent Maramuresul.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Gheorghe Șimon: Sunt trei lucruri principale care cred ca ma recomanda drept un candidat potrivit pentru Parlamentul României: atașamentul fata de valorile si traditiile noastre locale, dorința de a contribui la prosperitatea Maramureșului, la bunăstarea oamenilor de aici si experienta pe care am acumulat-o in cele doua mandate pe care le-am exercitat pana in prezent.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Gheorghe Șimon: Orice parlamentar își cuantifica activitatea in funcție de proiectele legislative pe care le-a susținut prin vot si prin amendamentele, inițiativele pe care le-a promovat împreuna cu ceilalți colegi. In calitate de președinte al Comisiei pentru Politica Economică am analizat, dezbătut, completat sau modificat o serie de proiecte legislative foarte importante, care ulterior au deveni parte componenta a legislației naționale precum: modificarea legii privind societățile comerciale, legea concurentei si procedurile privind ajutorul de stat, legea minelor, legea redevențelor, legea offshore, legea privatizării, legea resurselor hidrominerale, legea pentru realizarea lucrărilor si implementarea proiectelor de importantă naționala privind rețeaua electrică de transport. De asemenea, am dezbătut si promovat cu celeritate toate acele proiecte care au vizat măsuri legate de combaterea pandemiei, asigurând o fluiditate a deciziei parlamentare.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Gheorghe Șimon: Promisiunile pe care eu le fac maramureșenilor in aceasta campanie sunt oneste si cuantificabile. Voi susține toate acele proiecte care se demonstrează a fi benefice pentru România si pentru Maramureș. Voi continua proiectul “Gaz in Maramureș” si voi susține extinderea rețelei de alimentare cu gaze si in celelalte zone care nu beneficiaza încă de aceasta utilitate. In prezent, 26 din cele 76 de localități ale județului au gaz. In același timp, voi susține alături de primari si consiliile locale extinderea distributiei de gaze in toate localitățile. Procentual, va garantez ca îmi voi onora toate promisiunile făcute. Nu sunt genul de politician care sa facă promisiuni fără sa aibă certitudinea ca ele pot deveni realitate.

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Gheorghe Șimon: Nu am fost niciodată de acord cu ura si dezbinarea generate din rațiuni politice. Am susținut toate inițiativele care s-au dovedit a fi benefice pentru oameni si pentru România indiferent de culoarea politica a celor care le-au promovat. Aceasta a fost conduita mea parlamentara si așa va fi si in acest mandat.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Gheorghe Șimon: dreapta sa aibă aceeași conduita, aceeași coloana vertebrală si un nivel similar de cultura politica ca cele ale fondatorului țărănist. Din păcate astăzi politicienii de dreapta par doar niște clovni superficiali in raport cu personalitatea domnului Rațiu. Pentru mine democrația este acea forma de organizare a statului care permite libera exprimare, bunăstarea generală, egalitatea de șanse, respectarea drepturilor omului si nu in ultimul rând promovarea valorilor autentice.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Gheorghe Șimon: Proiectul meu de suflet si obiectivul politic principal pe care il voi avea in următorii 4 ani de mandat este continuarea extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale si a distributiei la nivelul tuturor localităților județului astfel încât toți locuitorii Maramureșului sa beneficieze de aceasta utilitate.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Gheorghe Șimon: In acest moment România nu merge intr-o direcție buna. Guvernul liberal a nenorocit economia si a adâncit conflictele sociale. Nivelul de trai este in scădere dramatica si nu exista niciun plan de redresare concret pe care PNL sa il pună in aplicare. Exista o lipsa acută de viziune si o ignorare a interesului național. Programul de Guvernare al PSD este foarte bine structurat si cuprinde o serie de măsuri eficiente care pot sa redreseze situația României.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Gheorghe Șimon: PSD are un plan de acțiuni concrete pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei. Ele se regăsesc in Programul de Guvernare si vizează redresarea economiei, susținerea categoriilor defavorizate, a locurilor de munca si a mediului privat pentru a depăși aceasta situație. Sunt o serie de proiecte pe care ni le propunem iar ele presupun investiții in sănătate, infrastructura, dezvoltare regională, absorbtie de fonduri europene, educație. Stabilitatea locurilor de munca si asigurarea condițiilor necesare pentru crearea unora noi, coroborate evident cu susținerea prin finantari a mediului privat, reprezintă de asemenea un punc central al Programului nostru de Guvernare.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Gheorghe Șimon: Voi susține mediul privat prin măsuri concrete:

– inițiative pentru debirocratizare prin digitalizarea sistemului public si asigurarea accesului neîngrădit la informațiile de interes pentru antreprenori;

– programe de finanțare cu bani de la bugetul de stat pentru redresarea economică a mediului privat;

– finanțarea activităților inovative ale antreprenorilor;

– proiecte sustenabile pentru redresarea Horeca si a turismului;

– finanțarea domeniilor competitive precum IT, producția agroalimentara, producția pentru export;

– finanțarea si susținerea producătorilor locali indiferent de sectorul in care activează;

– susținerea mediului privat pentru pastrarea locurilor de munca si crearea unora noi;

– stimularea cercetării si a activităților antreprenoriale ale tinerilor;

– crearea de incubatoare de afaceri care sa promoveze start-up-uri.