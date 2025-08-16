Un polițist din cadrul IPJ Maramureș a dat dovadă de altruism și spirit civic după ce a intervenit într-o stație de carburant din Baia Mare, unde o femeie s-a simțit rău și a leșinat.

Agentul, aflat în timpul liber, a sărit în ajutorul acesteia, i-a oferit sprijin până și-a revenit și, în plus, i-a plătit contravaloarea combustibilului. Ulterior, femeia a apelat la 112 pentru a afla identitatea celui care a ajutat-o, descoperind că era vorba despre un polițist.

Reprezentanții IPJ Maramureș au transmis că numele polițistului nu va fi făcut public, subliniind că gestul său vorbește de la sine și reprezintă o dovadă de omenie și implicare din partea celor care îmbracă uniforma.