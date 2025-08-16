Tânăra interpretă de muzică populară Anda Horoba a lansat videoclipul oficial „Nuntă între hotară”, un proiect amplu, filmat cu implicarea a zeci de oameni și realizat în colaborare cu Grupul Iza. Lansat în urmă cu doar câteva ore, clipul aduce în prim-plan frumusețea și diversitatea tradițiilor de nuntă din două zone etnografice importante: Valea Țibleșului (Bistrița-Năsăud) și Valea Izei (Maramureșul Istoric).

O producție cu rădăcini adânci în tradiție

Melodia are la bază o hore culeasă de Ioana Mihalca din Petrova, iar linia melodică a fost conturată de Ioana Mihalca, Anda Horoba, Ionuț Chindriș, Florin Filipan și Ioachim Făt. Scenariul videoclipului poartă semnătura chiar a artistei.

Proiectul a fost realizat în studioul lui Florin Filipan, cu participarea unor muzicieni de seamă: Ioachim Făt (vioară), Ioan Pop (zongură), Grigoriță Chira (dobă, braci și contrabas), alături de alți instrumentiști valoroși. Montajul video a fost realizat de VideoMix – Cătălin Chiș.

Două lumi etnografice puse față în față

Filmările au avut loc în locații reprezentative pentru cele două regiuni: Casa-Muzeu Pâțu din Ieud (Maramureș) și Casa Anastasia Moldovan din Spermezeu (Bistrița-Năsăud). Anda Horoba a dorit să surprindă și să valorifice diferențele dintre obiceiurile de nuntă din cele două zone, de la portul popular și steagul de nuntă, până la instrumente și jocuri.

„Am o poveste unică, spun eu, de aceea am datoria să o duc mai departe. Mi-am dorit să vedeți câteva diferențe clare între aceste două zone etnografice. Bistrița-Năsăud și Maramureș, asta a vrut Dumnezeu să fiu, nu eu am ales”, a mărturisit artista.

O distribuție numeroasă și autentică

Videoclipul reunește personaje din ambele zone etnografice. Din Bistrița-Năsăud apar, între alții, familia Horoba, Grupul Folcloric Glanetașul din Agrieș, dar și numeroși tineri și bătrâni care dau viață obiceiurilor locale. Din Maramureș, contribuția a fost la fel de puternică, cu implicarea Fraților Chindriș, a mai multor interpreți și lăutari locali, dar și a comunității din Ieud și împrejurimi.

Recunoștință și mesaj emoționant

Anda Horoba a transmis un mesaj de mulțumire profundă tuturor celor care au participat la acest proiect de suflet:

„Divinitatea mi-a dat mai mult, poate pentru că a știut că pot duce mai mult. Toate lucrurile frumoase din lumea asta se obțin prin efort și compromisuri. Cu lacrimi în ochi, mă înclin și vă mulțumesc tuturor celor care ați demonstrat, încă o dată, acestei Românii că nu trăiește degeaba. Că are oameni valoroși care încă o pun în valoare prin eforturi și asumare.”

O punte între generații

Prin „Nuntă între hotară”, Anda Horoba nu doar că reînvie o parte din tradițiile românești, ci le și transmite mai departe noilor generații, cu autenticitate și respect pentru trecut.

Videoclipul poate fi urmărit pe canalul oficial de YouTube al artistei: Anda Horoba – Nuntă între hotară.