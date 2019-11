Are doar 20 de ani, este născută în România, dar trăiește în Italia de când era doar o copilă de patru ani, iar în urmă cu câteva zile a devenit un alt exemplu de bună integrare și de perseverență a românilor din Italia, dând viață în același timp visului cel mai mare pe care-l avea: Georgiana Alice Darie a devenit prima femeie carabinier de origine română din provincia Bergamo.

Tânăra noastră conațională apare astăzi pe prima pagină a ziarului local L’Eco di Bergamo care relatează povestea ei și a familiei sale de când au emigrat în Italia, în urmă cu mulți ani.

„Tatăl meu a venit în Italia ca emigrant ilegal între sfârșitul anului 1999 și începutul anului 2000 când eu aveam doar câteva luni. M-a lăsat pe mine și pe mama mea în România și a plecat pentru a căuta un loc de muncă. Nu avea nimic. S-a stabilit în apropiere de Torino și când a reușit să se așeze mai bine, a luat-o și pe mama în Italia. Eu am trăit timp de trei ani de zile cu bunicii în România, pe părinții mei i-am văzut puțin”, povestește Georgiana.

Bineînțeles că nu i-a fost ușor să stea în acei ani fără părinți și ține minte și acum foarte bine sentimentele trăite în perioada în care a stat fără ei, dar când Georgiana avea patru ani aceștia au reușit să găsească locuri de muncă în regulă în Italia și au adus-o și pe ea aici, reîntregind astfel familia.

„Țin minte că tatăl meu îmi adusese o marionetă în formă de șoricel cu care adormeam în fiecare seară. Când aveam patru ani, părinții mei au reușit să găsească de muncă, el ca artizan, ea ca lucrătoare într-un oraș din provincia Cuneo. Atunci s-au întors să mă ia și m-au adus în Italia”, mai povestește tânăra româncă pentru sursa citată.

La început i-a fost greu Georgianei să se integreze, în special din cauză că nu cunoștea limba, dar odată depășită această barieră a început să studieze tot mai bine și pe măsură ce creștea, se apropia tot mai mult de îndeplinirea visului ei de când era doar o copilă, acela de a deveni carabinier.

„Primii ani nu au fost ușori: nu vorbeam limba italiană și la grădiniță mă certam cu ceilalți copii fiindcă eu credeam că mă insultau, dar de fapt nu înțelegeam ce-mi spuneau. Apoi, încet-încet am învățat limba, am frecventat școala până la liceul științific și în timp ce mă pregăteam pentru examenul de Bacalaureat m-am înscris la concursul pentru Școala de Carabinieri. În data de 3 iulie aveam examenul oral și pe 20 proba preliminară pentru Carabinieri. Aproape că am renunțat să mai învăț pentru Bacalaureat pentru a mă pregăti pentru probă. Dar am câștigat concursul și pe 14 decembrie 2018 m-am pornit spre Reggio Calabria (la școala de carabinieri – n.r.)”, mai povestește românca noastră.

„A fost o experiență de neuitat, unică. Am învățat foarte multe, atât de la superiorii mei, cât și de la colegii mei, persoane foarte diferite de mine, oameni cu 10 ani mai în vârstă, căsătoriți, care veneau din Armată. Dar diversitatea nu m-a speriat niciodată. Într-un an de școală am crescut foarte mult și față de ceilalți tineri de vârsta mea simt că am o viteză în plus”, spune Georgiana despre experiența sa la Școala de Carabinieri.

Uniforma de carabinieri nu este doar un vis împlinit pentru tânăra româncă de 20 de ani, ci și un motiv de mândrie pentru părinții ei, cum este la fel un motiv de mândrie și pentru noi, românii din Italia, care muncim cinstit zi de zi și am reușit sau ne străduim să ne integrăm în această țară pentru un viitor mai bun pentru noi și copiii noștri.

„Părinților mei le-au trebuit cinci ani pentru a obține cetățenia italiană și au făcut-o pentru mine. Încă de mică am încercat mereu să rezolv problemele singură, dar lucrul cel mai frumos din lume pentru mine este să-i ajut pe ceilalți, iar munca de carabinier mi-a plăcut mereu tocmai din acest motiv. Vreau să fiu aproape de oameni, să-i ascult, să le ofer siguranță chiar și în cele mai mici lucruri. Trebuie să avem visuri mărețe, iar eu sper ca într-o zi să intru la Academie (școala de ofițeri pentru carabinieri – n.r.) să lucrez la Nucleul Operativ sau la Nucleul Investigativ, sau poate la ROS (Raggruppamento Operativo Speciale în italiană, care se ocupă cu investigații atât în domeniul crimei organizate cât și în cel al terorismului – n.r.). Dar trebuie să începem de la lucrurile simple. Am doar 20 de ani și uneori mă întreb: cum va putea un cetățean să mă ia pe mine drept punct de referință? Știu că această uniformă este o mare responsabilitate și voi face tot ce-mi stă în putință pentru a o purta cu onoare”, spune în încheiere Georgiana Alice Darie.