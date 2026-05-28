CS Minaur Baia Mare a anunțat transferul handbalistei Sara Šablić, jucătoare originară din Split, Croația, care evoluează pe postul de inter stânga.

Născută în 12 martie 2000, Sara măsoară 1,91 metri și vine cu experiență acumulată în mai multe campionate importante din Europa. De-a lungul carierei, aceasta a evoluat pentru Lokomotiva Zagreb, CSM Galați, Saint Amand din Franța, Bekescsabai Elore NKSE din Ungaria, Handball Erice din Italia și, cel mai recent, pentru Bnei Herzliya din Israel.

În competiția EHF European Cup, alături de formația italiană Handball Erice, handbalista croată a reușit 13 goluri și 6 pase decisive în cele patru partide disputate.

Sara Šablić cunoaște deja handbalul românesc, după experiența avută la CSM Galați, în sezonul în care echipa de la Dunăre a obținut promovarea.

Noua jucătoare este apreciată pentru forța din jocul defensiv, eficiența la blocaje și mobilitatea foarte bună pentru statura sa.