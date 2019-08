Adrian Gherghel, 31 de ani, a absolvit studiile Universitatii de Vest Vasile Goldis din Arad (filiala Baia Mare), specializarea tehnica culturilor silvice. Ideea unei crescatorii de gaini Brahma a aparut in momentul in care a achizitionat o pereche din aceasta rasa de la un batran dintr-o piata din Baia Mare. Avea doar 13 ani si a platit 70 de lei pe fiecare exemplar.

“La acel moment era o suma destul de mare pentru o gaina. Incet-incet am reprodus acele doua exemplare in paralel cu achizitionarea altora si din alte varietati de culoare, din rasa Brahma. In al doilea an dupa ce am inceput sa cresc aceste frumoase animale m-am inscris in Asociatia ”Creasta Cocosului”- Asociatia Crescatorilor de gaini si animale mici cu blana – Maramures – al carei presedinte am devenit la varsta de 18 ani”

Investitia initiala in microferma a fost de cateva sute de lei, bani pe care i-a recuperat din al doilea an de functionare. A urmat o investitie de 6.000 de lei in construirea de adaposturi pentru animale, bugetul fiind alocat materialelor de constructive si achizitionarii de gaini Brahma.

In prezent, Adrian Gherghel creste 50 de gaini din rasa Brahma in cadrul microfermei situate in Baia Mare, care ocupa o suprafata de 76 mp, incluzand si maternitatea. Costurile anuale sunt influentate de preturile furajelor, a medicamentelor si a vitaminelor folosite, dar si de cantitatea de pui crescuta. In medie, antreprenorul aloca suma de 600 de lei lunar, iar in perioada de crestere a puilor se poate ajunge si la 1.600 de lei pe luna.

Mai mult, pretul de achizitie al unui exemplar de calitate genetica foarte buna variaza de la 70 de euro la 150 de euro bucata, in timp ce un ou din rasa Brahma poate fi cumparat cu preturi intre 1,5 si 3 euro bucata. In cazul sau, Adrian Gherghel comercializeaza ouale de gaini Brahma cu preturi cuprinse intre 6 si 12 lei bucata, in timp ce pentru puii din aceasta rasa preturile variaza intre 25 de lei (pentru puii de o saptamana) si 150 de euro (la maturitate).

“Problemele cu care m-am confruntat la inceput a fost lipsa de experienta, lipsa informatiei corecte despre cresterea gainilor si bolile cu care se confrunta gainile. Dar pe parcurs, prin documentare am reusit sa elimin aceste probleme. Avantajul rasei de gaini Brahma il reprezinta faptul ca este una dintre cele mai comerciale, este cea mai impozanta ca si frumusete, talie si raspandire pe glob”, explica Adrian Gherghel.

Planurile pentru acest an se axeaza in special pe participarea la targuri de profil, printre care si expozitia Europeana de Gaini de rasa din Franta, de la Metz, antreprenorul alocand ca buget de investitii suma de 25.000 de lei “pentru obtinerea unui titlu europeana de campion”.

Denumita si „Uriasul gainilor”, rasa Brahma este o rasa grea, considerata rasa de carne, desi este crescuta in special pentru expozitii de profil. A aparut in China si a fost adusa in SUA, unde a fost ameliorata. In Europa a fost adusa in 1850, unde a contribuit la ameliorarea si formarea altor rase.