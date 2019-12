Din 1 august 2017 și până în 11 decembrie 2019, respectiv aproape doi ani și jumătate, colaborarea între instituția Consiliului Județean, reprezentată de Gabriel Zetea și Instituția Prefectului – Județul Maramureș, reprezentată de Vasile Moldovan a fost una exemplară. Deși mandatul prefectului a încetat în dimineața zilei de 11 decembrie, șeful administrației județene a dorit să-i mulțumească fostului reprezentant al Guvernului în teritoriu pentru toate proiectele frumoase și importante la care au colaborat în tot acest timp.

”Cu mai bine de doi ani în urmă, Guvernul l-a învestit pe prefectul Vasile Moldovan cu încrederea că, alături de reprezentanții Consiliului Județean, vor putea conduce destinele județului Maramureș. În ultimii șapte ani de zile, de când sunt membru în executivul Consiliului Județean, am avut o colaborare foarte bună cu întreaga Instituție a Prefectului și am demarat foarte multe proiecte comune, care trebuie continuate și acum. Am subliniat mereu faptul că doar munca în echipă poate sa rezolve problemele care trenează în județul nostru de trei decenii, iar munca prefectului Vasile Moldovan și a subprefectului Alexandru Cosma a început într-un moment extrem de important pentru județ. Indiferent că ne-am referit la reabilitări de școli, creșe sau grădinițe, de extinderi sau înființări de noi rețele de canalizare și apă, reabilitări și asfaltări de drumuri comunale dar și proiecte județene, toate acestea au fost făcute de către autoritățile locale care au mereu nevoie de asistența Instituției Prefectului și Instituția Consiliului Județean Maramureș.

Alături de Vasile Moldovan și de Instituția Prefectului am susținut și am promovat imaginea județului în cadrul vizitelor diplomatice pe care le-am primit la Palatul Administrativ, am supervizat împreună, în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, toate probleme care au apărut în Maramureș, am demarat și am elaborat proiecte de interes județean, a căror rezultate sunt vizibile.

Guvernul României a hotărât însă, în noaptea de 10/11 decembrie, după ora 1.00 dimineața, încetarea mandatului de prefect al lui Vasile Moldovan. Am dorit, alături de secretarul județului Maramureș, Aurica Todoran, să îi mulțumesc prefectului Moldovan pentru întreaga activitate. A fost un prefect apreciat de către comunitatea locală și un profesionist care a reușit să aducă normalitatea în funcționarea instituțiilor deconcentrate din județ, fapt pentru care îl felicit pentru tot ce a făcut și îi doresc mult succes în cariera viitoare”, a precizat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.