Preşedinte Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a declarat joi în emisiunea News Pass, că dacă știa că Guvernul Bolojan adopta creșterea TVA-ului la 21%, PSD nu mai intra la guvernare:

“Dacă știam că intrăm la guvernare pentru pachetul de măsuri pe care l-a luat domnul Bolojan, nu intram la guvernare. Este evident acest lucru.

Dar eu vă spun, întrebați-l public pe domnul Bolojan. Da, întrebați-l dacă a avut acceptul coaliției, că noi ce puțin în Partidul Social Democrat nu știm acest lucru, să fi fost pentru creșterea TVA-ului. Uite, nici președintele României nu este de acord cu acest lucru. Din potrivă a vorbit în coaliție, că există soluții alternative. Dar am zis…”

Partidul Social Democrat n-a fost de acord cu aceste măsuri, a declarat Gabriel Zetea: “Eu o să lupt în Partidul Social Democrat până o să cerem public revenirea la introducerea CASS pentru mame, pentru deținuții de război, pentru cei persecutați politic. Nu mi se pare normal, nu cred că e normal noi să credem că ne putem reface bugetul, introducând și CASS pentru mame. Și nu asta este măsura pe care românii au așteptat-o de la noi”.

Gabriel Zetea acuză Guvernul Ilie Bolojan că nu a prezentat nicio măsură concretă care se va regăsi în pachetul doi: “Cred că am venit aici, în această coaliție, ca să ne luptăm cu cei care câștigă nesimțit de mult la București, cu cei care fac evaziune fiscală. Spuneți-mi o măsură din pachetul 2, că nu le cunoaștem. Nu le-am văzut scrise. Vorbim despre un set de principii în viitor. Dar deja știm că TVA-ul a crescut pentru cei care abia au reușit să-și cumpere de mâncare, pentru cei care abia pot să-și cumpere medicamente. Deja aceste lucruri le-am făcut. Dar lupta apotriva privilegiilor este deocamdată la nivel de principii. Și eu nu se mai accept să fiu mințit. Așa cum am fost mințit acum un an, acum doi ani, acum trei ani de zile de guverne PSD și PNL, care mi-au spus același lucru, că vor lua măsuri împotriva celor care au luat măsuri împotriva privilegiilor de la București”.