Un incident surprins pe o plajă privată din Mamaia a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce patronul a fost filmat în timp ce îi certa pe turiști și îi împărțea în două categorii: „bogați”, care stau pe șezlong, și „săraci”, care își întind prosopul direct pe nisip.

„Băi, săracilor! Ca să fiu așa… Aici, oamenii ăștia au bani, da? Și vor să vadă marea. Voi, pentru că aveți cearșafuri și sunteți săraci, mergeți acolo… Eu am curățat, eu am vopsit, eu am pus semnele astea, eu sunt din aprilie aici!”, a strigat patronul, vizibil iritat.

Scandalul a izbucnit după ce mai mulți turiști s-au așezat pe cearșafuri în fața șezlongurilor de pe plajă, blocând astfel vederea celor care plătiseră pentru locurile rezervate.

Contactat de jurnaliști, administratorul plajei a refuzat să ofere un interviu, dar a recunoscut că el este cel din înregistrare și a declarat că vorbele au fost rostite „la nervi”.

Imaginile cu momentul respectiv au devenit virale pe rețelele sociale și au stârnit dezbateri aprinse despre regulile și comportamentul de pe plajele românești.