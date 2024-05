Zilele trecute, în orașul Târgu Lăpuș a avut loc lansarea candidaților PSD din Țara Lăpușului, aici unde omenia și hotărârea oamenilor se împletesc. Deputatul PSD Gabriel Zetea, candidatul social-democraților pentru Consiliul Județean a arătat că în Țara Lăpușului promisiunile trebuie îndeplinite și cuvântul dat trebuie respectat cu sfințenie. În această campanie, Partidul Social-Democrat și-a luat un angajament public în fiecare localitate a județului și a făcut un contract cu fiecare maramureșean, de a-și respecta toate promisiunile electorale.

”Suntem aleși pentru un mandat de patru ani de zile și facem proiectele în decursul celor patru ani, fără să le lăsăm moștenire celor care vin în urma noastră. Oamenii nu mai au răbdare pentru promisiuni deșarte, pentru lucruri care nu se întâmplă niciodată. Oamenii vor acțiuni concrete și eu asta am demonstrat și în mandatul 2016 – 2020, când am fost președinte al Consiliului Județean. În patru ani de zile am reușit să facem prima mare investiție în infrastructura rutieră din Țara Lăpușului: drumul județean 109 F, care vine dinspre Rogoz, Dămăcușeni, Târgu Lăpuș, Coroieni și merge spre Baba până la ieșirea spre județul Sălaj. DJ 109 F este un drum pe care am făcut studiul de fezabilitate, licitațiile, contestațiile, organizarea de șantier, șantierul și l-am și inaugurat. Toate într-un singur mandat”, a arătat deputatul PSD Gabriel Zetea, președinte al PSD Maramureș și candidatul formațiunii social-democrate la președinția Consiliului Județean.

Acesta arată că cei care au condus în mandatul 2020 – 2024, respectiv PNL și USR nu au reușit să mai meargă în Țara Lăpușului cu niciun kilometru de drum județean, în nicio direcție și nu au făcut nicio investiție notabilă în această zonă. Nu au continuat drumul făcut de PSD nici înspre Suciu de Sus și Sălaj, nici înspre Lăpuș și Băiuț până în Cavnic, dar nu au reabilitat nici măcar legăturile naționale: DN 18B care merge până în Baia Mare sau drumul național care merge înspre Măgoaja. PNL și USR au făcut doar studii de fezabilitate și au mințit constat, patru ani de zile. Oamenii văd acest lucru și îi vor sancționa în consecință. Acum, însă, așteptările se îndreaptă înspre PSD, susține deputatul Gabriel Zetea, candidatul social-democraților pentru președinția Consiliului Județean Maramureș.

”În mandatul pe care PSD îl va câștiga cu ajutorul fiecărui maramureșean care va merge în cabina de vot în 9 iunie, fiecare social-democrat care va fi ales de cetățeni se va ține de cuvânt. Și cu atât mai mult, cer fiecărui candidat al Partidului Social Democrat să știe că există viață și după 9 iunie. După ce această campanie electorală va trece trebuie să lăsăm deoparte patima politică și disputele care nu fac bine nimănui. Atunci când vom trece pragul Consiliului Local și al Consiliului Județean, după ce se vor încheia aceste alegeri, trebuie să ne amintim cu toții că înainte de a fi membrii unui partid politic suntem maramureșeni care își doresc binele comunității pe care o reprezintă. Patima politică să o lăsăm pentru cei din Palatul Victoria, Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului. Noi, în Maramureș suntem în primul rând maramureșeni și avem interesul județului nostru: să ne dăm mâna, să lucrăm împreună și să votăm proiecte bune pe care să le punem în practică. Personal, în calitate de candidat al PSD Maramureș pentru Consiliul Județean mă angajez ca, în patru ani de zile să continui aceste proiecte uitate de peneliști în Țara Lăpușului și să facem aici o infrastructură și mai bună. Pentru că asta va atrage investitori care vor oferi locuri de muncă și salarii bine plătite pentru fiecare lăpușean”, a precizat Gabriel Zetea, candidatul PSD Maramureș pentru președinția Consiliului Județean.