Cristi Balaj (52 de ani) revine la CFR Cluj! La nici două luni de la plecarea din Gruia, fostul arbitru va reveni în funcția de președinte al ardelenilor.

Conform surselor GSP, la sugestia antrenorului Dan Petrescu (56 de an), Cristi Balaj se întoarce ca președinte la CFR Cluj. Nelu Varga a purtat deja o discuție cu Balaj, iar cele două părți s-au înțeles în proporție de 99%.

Mutarea se va oficializa zilele următoare. Fostul arbitru va mai avea o ultimă discuție, de detaliu, cu Varga, dar este convins să revină ca președinte.

Cristi Balaj și-a dat demisia la începutul lunii aprilie după eșecul drastic suferit de CFR Cluj pe terenul Corvinului Hunedoara, în „sferturile” Cupei României Betano.

A plecat odată cu fostul antrenor, Adrian Mutu, dar discuțiile cu Dan Petrescu l-au convins să revină destul de repede în Gruia. Balaj era președintele clujenilor din 3 noiembrie 2021 și mai avea contract cu CFR până la finalul sezonului.

În ultimele luni ale mandatului său, s-a opus mai multor decizii ale patronului. Unul dintre momentele în care Balaj n-a fost de acord cu șeful lui a fost la numirea lui Adrian Mutu la cârma echipei din Gruia!

Dar Varga n-a ținut cont de părerea președintelui, iar Mutu a semnat pe finalul lunii ianuarie. La începutul lunii aprilie, „Briliantul” și Balaj și-au depus demisiile, în aceeași zi!

„Eliminarea din Cupa României a fost o dezamăgire care mi-a lăsat urme. Încă de aseară am anunțat că m-am simțit rău fizic și m-am confruntat cu o stare greu de gestionat. A fost un sentiment cu care nu m-am întâlnit foarte des.

Simt nevoia de o pauză. De timp alături de familie. Fetele mele au nevoie de un tată sănătos. În consecință, am decis să îmi înaintez demisia. Sper ca domnul Varga să mă înțeleagă și să accepte această decizie.

În altă ordine de idei, nu este normal ca doar antrenorul să fie vinovat, este o chestiune de onoare. Sper, de asemenea, ca echipa să depășească această perioadă dificilă și să revină mai puternică. Fotbalul românesc are nevoie de cluburi care obțin puncte în cupele europene, așa cum a făcut-o CFR Cluj în ultimii ani”, a declarat Cristi Balaj, pe 3 aprilie 2024, după plecarea de la CFR Cluj.