În urma verificării prognozelor meteorologice, pe mai multe site-uri de specialitate, organizatorii drumeției pe Vârful Igniș au decis reprogramarea evenimentului, întrucât pentru sâmbătă, 11 octombrie, sunt anunțate condiții meteo nefavorabile, cu șanse ridicate de ploaie.

Pentru siguranța și confortul participanților, drumeția este reprogramată pentru sâmbătă, 18 octombrie, cu condiția ca vremea să fie favorabilă.

Pentru data de 18 octombrie programul și punctele de plecare rămân neschimbate:

Ora 09:00 – plecare din fața Sălii Sporturilor „Lascăr Pană” (autobuzul organizatorilor)

Ora 09:45 – întâlnire în Poiana Soarelui, Izvoare, pentru participanții care vin cu mașina personală

Organizatorii recomandă să urmăriți site-ul și pagina de facebook a Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare pentru orice alte modificări.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag sâmbătă, 18 octombrie, să ne bucurăm împreună de frumusețea Munților Gutâi și de bogăția geodiversității Maramureșului!”, spun reprezentanții muzeului.